Праздник Победы объединит всех туляков

Во вторник, 9 апреля, программу праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обсудили на заседании городского оргкомитета.

Мероприятия для школьников

По сложившейся традиции в апреле-мае в тульских школах пройдут встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, классные часы, уроки мужества, литературные выставки в школьных библиотеках, торжественные линейки, митинги, возложение цветов к памятникам и обелискам города.

Школьники примут участие во всероссийских акциях «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», в общественной акции-шествии «Бессмертный полк», в шествии «Парад Победы». Сейчас продолжается отбор среди участников «Вахты памяти» за право пройти в Параде.

В план празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне включены и новые мероприятия: съемки интервью воспоминаний о героических событиях, трансляция школьным телевидением цикла видеороликов о Героях, имена которых носят центры образования, итоги работы поисковых групп, трансляция клипов с исполнением стихов и песен военной тематики.

19 апреля на базе Центра образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева в 11-й раз пройдет Слет именных школ «Равнение на героев». В нем примут участие обучающиеся 22 именных образовательных организаций, три из которых носят имена культурных и общественных деятелей Тульской области, 19 – имена Героев Великой Отечественной войны, Героев России и участников локальных войн.

Культурно-массовые и спортивные мероприятия

С 27 апреля по 12 мая во всех территориальных округах на базе муниципальных учреждений культуры состоятся праздничные концертные программы, выставки рисунков, арт-галереи, презентации фильмов о ветеранах, литературно-музыкальные вечера, спектакли, уроки мужества, квест-игры, вечера-встречи, часы памяти, уроки мужества.

Концерты пройдут не только в стенах школ искусств, дворцах и домах культуры большой Тулы, но и в подшефных учреждениях и организациях – интернатах, воскресных школах храмов Александра Невского и Свято-Сергиевского монастыря, больницах, госпиталях, в Центрах дневного пребывания пожилых людей, в скверах, парках, площадях перед учреждениями отрасли культуры в поселках Барсуки, Менделеевский, Косая Гора, Хомяково, Плеханово, Шатск, Ленинский, Рассвет и др.

Интерактивными программами будут охвачены населенные пункты, не имеющие стационарных учреждений культуры: пос. Ударник, д. Георгиевское, д. Частое, д. Варваровка, с. Маслово и многие другие.

В последнюю неделю апреля и в начале мая пройдет более 10 тематических акций: «Белые журавли памяти», «Рисунок дружбы», «Свеча памяти» и другие.

Туляки создадут "Полотно мира"

Филиалом «Шатский» подготовлена акция «Полотно мира». Принять участие в его изготовлении смогут все желающие. На кусочках ткани можно создать послание, содержащее призыв сохранять и укреплять мирные отношения между людьми различных национальностей, культур, противостоять злобе и насилию. Это послание можно нарисовать, написать, сделать вышивку или аппликацию. Готовое «Полотно мира» пронесут на праздничном шествии Великой Победы.

4 мая в субботу по маршруту троллейбуса № 11 состоится тематический рейс тульского троллейбуса творчества «Субботняя улитка» «Дети, что без детства повзрослели». Троллейбус творчества отправляется от Московского вокзала в 14.45 и 16.50. Участники литературно-поэтического объединения «Вега» Центра культуры и досуга покажут литературно-музыкальную композицию «Я помню, я горжусь!», которая затем будет показана в Пролетарском парке.

Тематические экскурсии и акции

7 мая филиал «ТИАМ» «Музей обороны Тулы» приглашает на открытие выставки «Защитные средства Рабоче-крестьянской красной армии в годы ВОВ», в рамках которой можно ознакомится со способами личной защиты солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, в том числе и с такими редкими экспонатами как защитная кираса образца 1942 года и самодельная броня, найденная на местах боев под Ленинградом, индивидуальные стрелковые щитки и т.д. Выставка будет доступна до конца июня.

Тульский экскурсионный автобус в майские выходные из исторического центра проследует в «Музей обороны Тулы». Кроме того, предлагаются пешеходные экскурсии по местам, посвященных героической обороне Тулы в годы ВОВ войны.

9 мая учреждения культуры города, творческие бригады примут активное участие в патриотической акции «Бессмертный полк», в праздничной концертной программе в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, в акции «Синий платочек» на площади Ленина. На Казанской набережной с 17.00 до 19.00 пройдет концерт «Весна Победы!».