Особенных детей надо вовлекать в активную жизнь

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что в текущем учебном году в образовательных учреждениях региона обучается свыше 11 500 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 3 600 человек – дети-инвалиды. Обучение для них организовано как в специальных учреждениях, так и в детских садах, школах, колледжах и техникумах, где открываются специальные классы. Такие дети могут обучаться и дома, дистанционно.

К программе «Доступная среда» в 2019 году присоединились 7 образовательных учреждений, оборудованием для обучения особенных детей снабжены 236 образовательных учреждений региона.

- В 2019 году развитие инфраструктуры специализированных образовательных учреждений продолжается, в т. ч. в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», - отметила Алевтина Шевелева. - На оснащение кабинетов технологии в 5 образовательных учреждениях, где учатся дети с задержкой речевого и психического развития, выделено более 27 млн рублей, 5 млн рублей - на ремонт этих учреждений.

Одно из важных условий для работы с детьми – кадровый ресурс. В текущем учебном году психолого-педагогическое сопровождение для таких ребят ведут в детсадах 599 специалистов, а в школах – 631.

- Уделяем внимание детям с расстройством аутистического спектра, - подчеркнула Алевтина Шевелева. - В регионе обучается 565 таких детей. В 2017-18 гг. мы работали над созданием аутизм-специфичной среды и занимались профессиональным развитием сотрудников в 6 образовательных организациях Тулы и Алексина. С 1 сентября откроется еще 2 ресурсных класса.

- Особые дети должны быть встроены в социум, - отметил Алексей Дюмин. - Совместное обучение позволит им избежать замкнутости и барьеров в общении. Надо вести разъяснительную работу с родителями и учителями. Взрослые должны научиться принимать особых детей. Отношения между детьми зависят от позиции взрослых: педагога и родителя.

Новая профессия

По итогам мониторинга трудоустройства выпускников 15 специальных учреждений, где организовано обучение детей с нарушениями здоровья, до 60 % таких ребят поступают в учреждения среднего профессионального образования. В этом году у детей-аутистов появится возможность освоить новую профессию - «Рабочий зеленого строительства». Активная жизненная позиция у студентов с инвалидностью: ребята участвуют в конкурсах профессионального мастерства, сборная региона занимает призовые места.

Алексей Дюмин подчеркнул, что вовлечение людей с особенностями развития в активную жизнь - важная задача областного правительства:

- Надо задействовать таких ребят в работе на предприятиях. У них есть потенциал. Надо искать варианты, где их можно встроить в цепочку производства. Работа в этом направлении должна быть усилена.

Алексей Дюмин напомнил о визите в новомосковскую школу для детей с ограниченными возможностями здоровья:

– Там дети своими руками делают уникальные игрушки, которые могут быть отличными сувенирами, представлять область на форумах. Мы обещали помочь вывести этот процесс на новый уровень, чтобы ребята понимали: их творчество пользуется спросом.

- Вопрос проработан с руководством школы и Корпорацией развития региона, которая готова закупать игрушки в качестве сувениров на презентациях и форумах, - ответила Алевтина Шевелева.

Сергей Полянский, руководитель Тульского областного центра образования:

- У нас обучается более 90 детей-аутистов. С 2017 года в 4-х классах созданы условия для интегрированного обучения ребят с расстройством аутистического спектра. При поддержке министерства образования, правительства области мы принимаем активные меры к созданию материально-технических и кадровых условий. Сотрудники, работающие с такой категорией детишек, прошли обучение и курсы повышения квалификации. Главная составляющая успеха – готовность педагогов к непростому повседневному труду, преданность делу, нацеленность на результат и вера в успех. На занятие педагог должен приходить с хорошим настроением, передавать детям заряд бодрости и ощущение счастья.