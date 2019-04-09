Уважение к русской культуре – сохранение духа нации

В условиях современного глобализующегося мира есть серьезная опасность унификации национальных культур на основе западных образцов. Западная культура преподносится как общемировая и более прогрессивная.

В результате активной беспричинной рекламы западных обычаев, праздников и ценностей в нашу жизнь проникает чужая идеология, большей частью основанная на принципах индивидуализма. Это ведет к подавлению национальных культур. Результат может быть плачевный: прямая потеря национально-культурной самобытности. Причем речь идет отнюдь не только про малочисленные народы.

Фото: Алексей ФОКИН

Поэтому национальная политика России и Тульского региона в частности строится на принятии комплексных мер по сохранению и возрождению русской культуры и традиций.

Интерес к исконной «русскости» в нашей стране сохраняется в том числе благодаря энтузиастам, поддерживающим стремление молодежи к познанию исторических корней и культурного наследия.

На «тульской улитке»

В областном центре более пяти лет реализуется интересный проект – тульский троллейбус творчества «Субботняя улитка». 6 апреля корреспонденты «КП» прокатились на рейсе, посвященном Году театра.

- На первый взгляд - обычное транспортное средство, на самом деле - настоящий театр на колесах: для пассажиров мы читаем стихи, поем песни, проводим викторины, - говорит автор идеи проекта Светлана Русакова. – Основные артисты «Улитки» - авторы из Тулы и области, приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Калуги и даже иностранцы. Для чего мы это делаем? У России богатые и уникальные культурные традиции, которые нуждаются в защите и восполнении. Утратив их, русская нация потеряет свою главную нравственную опору, духовную народную силу.

Фото: Алексей ФОКИН

…Тем временем троллейбус творчества наполняет перелив гармони. Солирует Ирина Воропаева – гармонист в третьем поколении. Ее дедушка, дядя и мама с ранних лет привили любовь к этому инструменту, уже почти два века звучащему на Руси. Тысячами невидимых нитей гармонь связана с жизнью многих поколений русских людей.

- Именно в русской гармони сконцентрирована сущность нашей традиционной, национальной музыки. Поэтому гармонь так любима в народе: она не только наша история, это душа русского человека! - говорит Ирина Воропаева.

Фото: Алексей ФОКИН

По дороге духовности

На остановках пассажиры прибывают: люди с интересом и волнением слушают стихи Окуджавы, Пастернака, включаются в тематическую викторину об истории театра, делятся с нами своими мыслями, в том числе и о важной роли театрального искусства в воспитании национальных чувств.

Надежда Минаева:

Фото: Алексей ФОКИН

- Я второй раз попадаю на такой творческий рейс. Правильная интересная задумка, ценная для подрастающего поколения. Сегодня отвечаю на вопросы викторины о театрах нашего города: познавательно! Театр – особое искусство, несущее в себе всю глубину национальной культуры. Не зря именно русский театр высоко оценен и востребован во всем мире! На рейсе «Субботней улитки» всегда царит особая атмосфера творчества. Местные таланты имеют возможность выступить, прочитать стихи. Этот проект - хорошая поддержка народного творчества, прямой путь к сохранению традиций, истории края, возрождению культурного наследия.

Геннадий Панов:

Фото: Алексей ФОКИН

- Сейчас много говорят о патриотизме. А где его взять? Во-первых, люди должны знать историю и культуру своего народа: без этого нет развития личности, нет понимания важности того, что ты русский, нет гордости за Родину, нет будущего. Опора на национальную культуру помогает воспитанию патриотизма, чувства сыновьей любви к Отечеству. Русская самобытность замешана на нравственности - в этом направлении надо двигаться. Главное - правильно определить приоритеты! Мне очень повезло попасть на такой рейс, настроение поднялось.

Анастасия Большова:

Фото: Алексей ФОКИН

- Обычно в транспорте пассажиры хмурые и разобщенные, каждый сидит сам в себе или смотрит в телефон. А тут, посмотрите, какое объединение людей, улыбки на лицах! Всех нас сплотила «Тульская улитка»! Считаю необходимостью такие проекты, идеи... Тут напрямую решаются задачи сохранения культурных традиций нашего края, устанавливается связь прошлого с настоящим и будущим. Но важнее всего - не просто сохранить исконно русскую провинциальную культуру «музейно», для просмотра, но оживить ее, претворить в жизнь. Узнать ее практически, суметь передать этот народный богатый кладезь новому поколению!

Яна Захарова:

Фото: Алексей ФОКИН

- У нас с мужем Денисом подрастает дочка Ангелина, мы думаем о ее духовном развитии. Сейчас воспитание ребенка усложнилось, все пропадают в Сети, падает интерес к национальному прошлому. А все потому, что нарушились традиции, порвались нити, которые связывали поколения. Безжалостное обрубание своих корней, которое длилось в нашем обществе достаточно долго, привело к отказу от народности, к бездуховности, отбило желание у детей проявлять себя в народном творчестве. Сейчас налицо период возрождения утерянного, и это радует.

Троллейбус творчества – хорошая инициатива, это видно по поведению пассажиров «Улитки». Нет раздражения, есть группа связанных общим интересом к культуре людей! В истоке русской нации лежит принцип единства, а не разобщенности. Пассажиры не просто едут, а задумываются о вопросах культуры и наших традиций! Посыл верный, здорово здесь, мне задумка нравится!

…Так, слушая музыку, стихи, театральные миниатюры, рассуждая о вечных ценностях, о будущем нашем в масштабе народа, мы потихоньку ползем на творческой «Улитке»… А за окнами родной город, улицы, старые и современные, храмы и площади… В такой атмосфере все эти уроки возрождения интереса к народному доходят не только до ушей, но проникают в глубины души… В беседе мы неизбежно обращаемся к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту поколений, к основе основ – народной философии.

Нет Родины важнее

У замечательного русского писателя Виктора Астафьева есть такие строки: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он еще не сирота. Все проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине... Родина – это все: и прежде всего язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а главное - труд, творческий созидательный труд своего народа». И с этим невозможно не согласиться!

Фото: Алексей ФОКИН

Сбережение и воспитание души народа – задача трудная и длительная. По сути, это выстраивание непростых мостов от прошлого к будущему. И эта работа - долг каждого поколения. Формировавшаяся тысячелетняя эстафета не должна прерываться никогда и ни при каких обстоятельствах.