Ремонт трещин – важный этап обслуживания тульских дорог

Как говориться, дороги - одна из двух главных российских проблем. Причина плохого качества дорожного полотна зачастую кроется в несвоевременном ремонте. При этом ямы не образуются сразу, сначала на дороге появляются трещины, в которые попадает влага. Дальнейшее разрушение покрытия приводит к образованию выбоин и ям.

Более 50 километров трещин будет отремонтировано

Фото Алексея Фокина.

Ремонт дорожного полотна проходит в несколько этапов. В местах пролегания трещин прорезаются канавки с помощью дисковой пилы или фрезы. Затем производится очистка канавок от частиц дорожного покрытия и сушка. Затем трещина заполняется специальной битумной мастикой, а сверху посыпается песком или гранитным отсевом, чтобы мастика не прилипала к колесам. Этот метод отличается дешевизной и оперативностью.

В этом году более 50 км трещин на дорогах будут заделаны по муниципальному контракту. Установившаяся теплая и сухая погода позволила приступить к этому виду работ.

Фото Алексея Фокина.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Борисова, ремонт трещин позволяет предотвратить дальнейшее образование ям и выбоин на дорогах. Это гораздо быстрее и кратно дешевле – заниматься профилактикой, чем дорогостоящим ремонтом.

В прошлом году по муниципальному контракту было отремонтировано 10 км трещин. В этом году – 50 км трещин на дорогах Тулы будет заделано. Работы начались с улиц, которые являются въездными в город. Это – Московское шоссе, Октябрьская, дальше все въездные пути, потом ремонтные работы будут вестись от центра города.

Своевременный ремонт трещин дает возможность остановить разрушение дорожного покрытия, продлить срок его службы и существенно уменьшить затраты на обслуживание дорог.