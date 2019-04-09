2019-04-09T16:35:15+03:00
Общество

Ремонт трещин – важный этап обслуживания тульских дорог

Чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна и как следствие - дорогостоящего ремонта, в Туле производят профилактические работы по заделке трещин
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Трещина заполняется специальной битумной мастикой.Трещина заполняется специальной битумной мастикой.
Изменить размер текста:

Как говориться, дороги - одна из двух главных российских проблем. Причина плохого качества дорожного полотна зачастую кроется в несвоевременном ремонте. При этом ямы не образуются сразу, сначала на дороге появляются трещины, в которые попадает влага. Дальнейшее разрушение покрытия приводит к образованию выбоин и ям.

Более 50 километров трещин будет отремонтировано

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

Ремонт дорожного полотна проходит в несколько этапов. В местах пролегания трещин прорезаются канавки с помощью дисковой пилы или фрезы. Затем производится очистка канавок от частиц дорожного покрытия и сушка. Затем трещина заполняется специальной битумной мастикой, а сверху посыпается песком или гранитным отсевом, чтобы мастика не прилипала к колесам. Этот метод отличается дешевизной и оперативностью.

В этом году более 50 км трещин на дорогах будут заделаны по муниципальному контракту. Установившаяся теплая и сухая погода позволила приступить к этому виду работ.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Борисова, ремонт трещин позволяет предотвратить дальнейшее образование ям и выбоин на дорогах. Это гораздо быстрее и кратно дешевле – заниматься профилактикой, чем дорогостоящим ремонтом.

В прошлом году по муниципальному контракту было отремонтировано 10 км трещин. В этом году – 50 км трещин на дорогах Тулы будет заделано. Работы начались с улиц, которые являются въездными в город. Это – Московское шоссе, Октябрьская, дальше все въездные пути, потом ремонтные работы будут вестись от центра города.

Своевременный ремонт трещин дает возможность остановить разрушение дорожного покрытия, продлить срок его службы и существенно уменьшить затраты на обслуживание дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Особенных детей надо вовлекать в активную жизнь
8 апреля на оперативном совещании губернатора Алексея Дюмина с членами регионального правительства рассмотрели вопрос создания условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями
Новости 24
В Туле грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
В Туле около школы нашли скелетированные останки
Анри Хагуш об игре тульского "Арсенала" с "Уралом": От матча ожидаем только победы
10 апреля в Туле отключат светофоры на трех перекрестках
Вырубленную алею в Центральном парке Тулы засадили новыми деревьями
В Тульской области пенсионер, зарезавший супругу, отправится под суд
В тульском поселке Молодежный цыгане пытались развести пенсионерку на деньги
В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления
В Туле приступили к обработке городских территорий против клещей
В Туле увеличили выпуск муниципального общественного транспорта на линию
В Тульской области мошенница обменяла пенсионерке 24 тысячи рублей на билеты банка приколов
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
В Тульской области обнаружили пять водителей, перевозивших пассажиров без лицензии
На дорогах Тульской области к работе приступила мотогруппа Госавтоинспекции
В Туле откроется мотосезон 27 апреля
В Туле памятные места до 1 мая приведут в порядок
В Туле бухгалтер присвоила более 300 тысяч рублей у своих нанимателей
В Туле трамвай и три легковушки перекрыли улицу Тимирязева
В Туле обрабатывают против клещей места массового посещения