В Туле обсуждают возвращение вытрезвителей

В 1902 году Тула стала одной из первых в стране, где появился «приют для опьяневших». Именно так в то время назывался вытрезвитель. Его главной целью было не дать замерзнуть на улицах города изрядно перебравшим рабочим. «Приют» обеспечивал бесплатным помещением, уходом и медицинской помощью людей, оказавшихся в бесчувственно пьяном виде. Стакан огуречного рассола по утру, койка и теплая одежда являлись для них большим подспорьем.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

- «Приют» давал возможность для протрезвления тем, кто не в состоянии добраться до дома и лежит пьяный на улице, во избежание обморожений и смертей, - рассказывает тульский краевед и гид Егор Пронин. - В Туле «приют для опьяневших» открылся под руководством врача Федора Архангельского. Врач добился выделения средств на заведение и оплату работы специальной кареты и кучера, который вылавливал таких персонажей и доставлял в вытрезвитель. Здесь им оказывали медпомощь: давали рассол, хинин, нашатырь, и даже применяли гипноз. Подгулявший народ мог проспаться и утром его выпроваживали.

Вытрезвители упразднили после революции. Но вскоре их нужность потребовала возобновить их работу. Так и произошло. По словам краеведа, за 100 лет устройство вытрезвителей особо не поменялось. В нем всегда имелись помещение для сна, пункт медпомощи. В 40-х годах прошлого века они перешли в ведение правоохранительных органов.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждения, в которые попадали лица в состоянии алкогольного опьянения, задержанные сотрудниками правоохранительных органов на улицах и в общественных местах, прекратили свое существование в 2011 году в ходе реформы МВД. После этого обязанность приводить в чувство пациентов с белой горячкой или в полном беспамятстве взяли на себя медицинские учреждения.

Спустя годы о возрождении вытрезвителей снова говорят на федеральном уровне. Какое развитие проект получит в дальнейшем, покажет время.

В Тульской области инициативу уже поддержали. Начальник регионального УМВД Сергей Галкин предложил возродить вытрезвители в области. По словам руководителя силового ведомства, борьба с пьянством не ограничивается изъятием и уничтожением поддельного алкоголя.

Также Сергей Галкин подчеркнул, что за 2018 год с улиц оружейной столицы правоохранители подобрали и отправили в медучреждения более 1 тысячи человек, находившихся в нетрезвом состоянии.

КОНКРЕТНО

Злободневность принятия решения по данному вопросу в регионе доказывает статистика, предоставленная «Комсомолке» в УМВД России по Тульской области.

- В 2018 году задокументировано 26 957 нарушений, предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах), 7114 – по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 829 – по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими спиртосодержащей продукции в общественных местах), - сообщили в региональном ведомстве.