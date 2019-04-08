2019-04-08T17:24:06+03:00
Общество

«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры*

МегаФон занял первое место в номинации «Лучшая телекоммуникационная компания по мнению студентов с высоким потенциалом» в рейтинге Changellenge Best Company Award
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Фото: «МегаФон»Фото: «МегаФон»
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Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. В телекоммуникационной сфере самым привлекательным местом для развития карьеры был назван МегаФон, занявший первое место в соответствующей номинации ежегодного рейтинга предпочтений молодых специалистов к ведущим работодателям России и мира.

- Мы стремимся быть привлекательным работодателем для студентов и выпускников, чтобы вместе с молодыми талантливыми сотрудниками разрабатывать востребованные цифровые продукты. Быть признанным работодателем №1 - большая честь для нас и подтверждение правильно выбранного пути – стратегии цифрового развития. Объединив амбиции молодых специалистов и возможности одной из крупнейших технологических компаний, вместе мы приближаем общее цифровое будущее, – рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Фото: «МегаФон»

Фото: «МегаФон»

Рейтинг Best Company Award — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя, результаты которой подводит образовательная платформа Changellenge. Исследование проводится на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом (High Potentials, или HiPo) и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России и мира. Рейтинг Best Company Award 2019 составлен по результатам исследования с декабря 2018 года по февраль 2019 года и онлайн-опроса студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад в 25 российских вузах, включая МГУ, СПбГУ, РЭШ, ИТМО, Казанский федеральный университет, РАНХиГС и другие.

*по мнению студентов с высоким потенциалом» в рейтинге Changellenge Best Company Award

ИСТОЧНИК KP.RU

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