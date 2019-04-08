В Туле прошел Всероссийский кадетский бал

7 апреля в Колонном зале Дома Дворянского собрания состоялся Всероссийский кадетский бал «Во Славу Отечества!».

Фото: Правительство Тульской области

В нем приняли участие тульский хореографический коллектив «Непоседы» и воспитанники Тульского суворовского военного училища.

Фото: Правительство Тульской области

Темой кадетского бала стала эпоха правления Николая II. Участники прочитали стихи, станцевали вальс, польку, мазурку, полонез.

Фото: Правительство Тульской области

Для того чтобы с честью выступить на мероприятии ребята готовились к нему на протяжении нескольких месяцев.

Фото: Правительство Тульской области

Проект Всероссийский кадетский бал «Во Славу Отечества!» стартовал в феврале этого года и уже прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Серпухове. Тула стала пятым городом, в котором поддержали исторические, духовные и культурные традиции кадетских и суворовских училищ.

Фото: Правительство Тульской области

Народная артистка России Илзе Лиепа, чей благотворительный фонд стал организатором бала, поблагодарила главу региона Алексея Дюмина за возможность реализовать проект на тульской земле. Балерина также передала в дар тульским библиотекам книги об истории балов императорской России.