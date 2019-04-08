В Ясной Поляне вода в пруду приобрела фиолетово-красный оттенок

В Ясной Поляне вода в Среднем пруду приобрела фиолетово-красный оттенок. Всему виной листья канадского клена, растущего в Нижнем парке. Они скопились на дне пруда после прошлогоднего осеннего листопада.

Фото: Музей-усадьба "Ясная Поляна"

- То, что красный пигмент из листьев растворился в воде, окрасив ее, обнаружилось после того, как растаял лед. Никакой угрозы для экологии заповедника это не представляет, а красота необыкновенная!, - сообщают сотрудники музея-усадьбы "Ясная Поляна".