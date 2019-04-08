2019-04-08T12:32:50+03:00
Общество

В Ясной Поляне вода в пруду приобрела фиолетово-красный оттенок

Красный пигмент, растворившийся в воде, не представляет угрозы для экологии заповедника
Поделиться:
Фото: Музей-усадьба "Ясная Поляна"Фото: Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Изменить размер текста:

В Ясной Поляне вода в Среднем пруду приобрела фиолетово-красный оттенок. Всему виной листья канадского клена, растущего в Нижнем парке. Они скопились на дне пруда после прошлогоднего осеннего листопада.

Фото: Музей-усадьба "Ясная Поляна"

Фото: Музей-усадьба "Ясная Поляна"

- То, что красный пигмент из листьев растворился в воде, окрасив ее, обнаружилось после того, как растаял лед. Никакой угрозы для экологии заповедника это не представляет, а красота необыкновенная!, - сообщают сотрудники музея-усадьбы "Ясная Поляна".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
Об этом губернатор Приморья рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Новости 24
В Туле заделают более 50 км трещин на дорогах
В Туле обновят дорожную разметку
9 апреля в Туле отключат светофоры на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка
С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета
Мошенник под видом квартиросъемщика выманил у жительницы Тульской области деньги
В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП: пострадали пять человек
Тулячка чуть не спровоцировала аварию на встречке
В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»: пострадала 17-летняя девушка
В Туле на пересечении ул. Кирова и Ложевой столкнулись «Chevrolet» и «Mitsubishi»
В Туле на ул. Советской двое грабителей отобрали у мужчины мобильник и деньги
Житель Тульской области заявил об угоне авто, чтобы скрыть ДТП
«Субботняя улитка» очередной раз проехала по Туле
В Туле после зимней спячки проснулись ежи
У жителей тульского поселка Обидимо отключили воду