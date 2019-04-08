В Туле возрос риск пожаров, связанных с горением сухой травы

Начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Николай Безруков сообщил, что за минувшую неделю выявлено 143 поджога сухой травы:

- В регионе установилась сухая и теплая погода. Это увеличивает сезонные риски, связанные с горением сухой травы. Часто причиной возгораний становится человеческий фактор. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям. Сухая растительность легко воспламеняется от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Также он обратился к жителям с просьбой, не допускать горения на открытых участках сельхозназначения. Неконтролируемый огонь может привести к значительному материальному ущербу и жертвам. В сухую погоду огонь быстро распространяется на большие площади, опасности подвергаются жилые строения.

Фото Алексея ФОКИНА.

Меры профилактики возгораний

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил начальнику Центра гражданской защиты и спасательных работ разобрать все случаи поджогов и доложить о принятых мерах, в том числе по отношению к собственникам земельных участков: «Необходимо провести дополнительные инструктажи с населением, активизировать деятельность добровольных пожарных дружин в округах».

По каждому случаю возгорания травы ведется проверка. За разжигание сухой растительности виновные наказываются штрафами. Нарушение требований пожарной безопасности влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. При обнаружении случаев поджога сухой травы необходимо сообщать в полицию и ЕДДС.

Внимание на проблему профилактики пожаров ранее обратил губернатор области Алексей Дюмин: «Не все домовладельцы ответственно относятся к соблюдению пожарной безопасности на своих придомовых территориях. Многие допускают захламление подворий строительным и бытовым мусором, сжигание сухостоя, мусора. Наша задача состоит в том, чтобы донести до каждого гражданина правила безопасного поведения».

Фото Алексея ФОКИНА.

Как уберечь жилье от огненной стихии

Для предотвращения возгораний необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не поджигать мусор, не выжигать сухую траву на лесных полянах, полях, в садах;

- не бросать горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь;

- не устраивать на территориях населенных пунктов и дачных участков свалки горючих отходов;

- не хранить на территориях дачных и садовых участков, открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газом;

- обеспечить приусадебный участок запасом воды и необходимым противопожарным инвентарем;

- своевременно очищать садовый участок и прилегающую к нему территорию от мусора и сухой травы.