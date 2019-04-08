2019-04-08T12:24:21+03:00
Общество

В Туле возрос риск пожаров, связанных с горением сухой травы

В понедельник, 8 апреля, на оперативном совещании был поднят вопрос профилактики пала травы и необходимости разъяснения жителям последствий и ответственности за поджог
Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея ФОКИНА.Фото Алексея ФОКИНА.
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Начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Николай Безруков сообщил, что за минувшую неделю выявлено 143 поджога сухой травы:

- В регионе установилась сухая и теплая погода. Это увеличивает сезонные риски, связанные с горением сухой травы. Часто причиной возгораний становится человеческий фактор. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям. Сухая растительность легко воспламеняется от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Также он обратился к жителям с просьбой, не допускать горения на открытых участках сельхозназначения. Неконтролируемый огонь может привести к значительному материальному ущербу и жертвам. В сухую погоду огонь быстро распространяется на большие площади, опасности подвергаются жилые строения.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

Меры профилактики возгораний

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил начальнику Центра гражданской защиты и спасательных работ разобрать все случаи поджогов и доложить о принятых мерах, в том числе по отношению к собственникам земельных участков: «Необходимо провести дополнительные инструктажи с населением, активизировать деятельность добровольных пожарных дружин в округах».

По каждому случаю возгорания травы ведется проверка. За разжигание сухой растительности виновные наказываются штрафами. Нарушение требований пожарной безопасности влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. При обнаружении случаев поджога сухой травы необходимо сообщать в полицию и ЕДДС.

Внимание на проблему профилактики пожаров ранее обратил губернатор области Алексей Дюмин: «Не все домовладельцы ответственно относятся к соблюдению пожарной безопасности на своих придомовых территориях. Многие допускают захламление подворий строительным и бытовым мусором, сжигание сухостоя, мусора. Наша задача состоит в том, чтобы донести до каждого гражданина правила безопасного поведения».

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

Как уберечь жилье от огненной стихии

Для предотвращения возгораний необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не поджигать мусор, не выжигать сухую траву на лесных полянах, полях, в садах;

- не бросать горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь;

- не устраивать на территориях населенных пунктов и дачных участков свалки горючих отходов;

- не хранить на территориях дачных и садовых участков, открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газом;

- обеспечить приусадебный участок запасом воды и необходимым противопожарным инвентарем;

- своевременно очищать садовый участок и прилегающую к нему территорию от мусора и сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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