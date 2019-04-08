Жительница Тульской области спасла из огня пенсионерку

Пожар вспыхнул 6 апреля в районном центре на ул. Драгушина. Проживающая в кимовской многоэтажке пенсионерка могла бы сгореть заживо, если бы не самоотверженная соседка, которая бросилась ей на помощь.

В момент возгорания Олеся Дороднова была дома и пекла детям блины. О ЧП узнала после того, как сосед позвонил в дверь и крикнул, что произошел пожар.

- Запах у нас в квартире не чувствовался, я выбежала на площадку — там уже все заволокло черным дымом, горела соседняя квартира, в которой живет пенсионерка, - рассказывает Олеся Дороднова. - Были слышны крики о помощи. Остальные жители тоже повыскакивали, однако на помощь старушке никто не спешил. Я взяла фонарик, замотала лицо мокрым полотенцем и вошла в горящую квартиру. Но мне стало плохо от дыма, пришлось вернуться. Я сильнее намочила полотенце. Второй раз пробиралась уже ползком. Бабушка лежала под балконной дверью и не могла самостоятельно выбраться. Я с трудом смогла ее вытащить. Пожарные приехали только через 20-30 минут, причем только одна машина. Скорую я вызвала самостоятельно и проводила пострадавшую в больницу. У нее были ожоги ног и сильный шок. Меня тоже всю трясло.

По словам Олеси Дородновой, пожила женщина опрокинула лампадку с маслом, которая стояла у нее на окне. Моментально вспыхнул подоконник. Затем огонь перекинулся на балкон, где лежали вещи. Жильцы, почувствовавшие дым, в панике выбегали из дома.

В настоящий момент пенсионерка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает «Центр 71».