2019-04-05T18:04:04+03:00
Общество

Задержана группа лже-экстрасенсов, действоваших на территории Тульской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы, Московской и Тульской областей задержаны 12 подозреваемых в возрасте от 32 до 46 лет.
Юлия КУДЫМОВА
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Задержана группа мошенников.Задержана группа мошенников.
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«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что в Московской области располагался «колл-центр», в который поступали звонки со всей России. При обыске обнаружены и изъяты банковские карты, платежные поручения, а также компьютерная техника с базой клиентов», - рассказала Ирина Волк.

В Тульской области задержали лжеэкстрасенсов.

Как сообщили в пресс-службе, в отдел полиции обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что на одном из спутниковых каналов увидела передачу с участием якобы экстрасенса, которая обещала содействие в решении различных проблем. Пенсионерка позвонила по указанному в программе телефону и попросила помочь ее родственнику. Женщина, представившаяся экстрасенсом, объяснила, что с ее родственника необходимо «снять порчу», однако для получения таких услуг необходимо перечислить на банковский счет денежные средства. Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Северное Тушино ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов их противоправной деятельности. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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