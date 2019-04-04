2019-04-04T17:58:48+03:00
Общество

После ДТП с 6 погибшими в Тульской области усилят контроль за безопасностью на пассажирских перевозках

В правительстве региона прошло внеочередное экстренное заседание комиссии по безопасности дорожного движения
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Фото: предоставлено очевидцемФото: предоставлено очевидцем
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В Тульской области усилят контроль за безопасностью на пассажирских перевозках. Уже с сегодняшнего дня начнутся рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности.

Такое решение было принято по итогам экстренного заседания в правительстве региона. Его причиной стало ДТП, случившееся рано утром 4 апреля на трассе М-4 «Дон» в городском округе Домодедово Московской области.

Микроавтобус, следовавший из Тульской области в сторону Москвы, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 6 жителей Донского. Еще 2 человека с травмами доставлены в больницу.

Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Губернатор поручил главе администрации Донского Руслану Бутову оказать помощь семьям погибших.

Также дано поручение организовать работу в отношении детей, оставшихся без родителей.

Также по поручению главы региона министр здравоохранения Андрей Третьяков находится в прямом взаимодействии с московскими медиками и держит на особом контроле состояние пострадавших в ДТП.

Члены комиссии также высказали предложения по подготовке законодательной инициативы по ужесточению административных мер к нелегальным перевозчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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