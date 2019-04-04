Сколько получают директора центров образования в Туле

Согласно обнародованной информации о средних заработных платах в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Тулы, доходы директоров колеблются от 29 до 130 тысяч рублей в месяц. В основном зарплаты составляют 50-90 тысяч рублей, самые скромные суммы 30 и 40 тысяч.

Напомним, что на этой неделе трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подписала новое региональное соглашение о минимальной зарплате. С 1 октября текущего года ее размер в Тульской области для бюджетников увеличен до 11 932 рублей, в реальном секторе экономики – до 14 100.