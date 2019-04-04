2019-04-04T10:19:19+03:00
Общество

Сколько получают директора центров образования в Туле

Опубликованы данные о доходах руководителей центров образований за минувший год
Юлия КУДЫМОВА
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Согласно обнародованной информации о средних заработных платах в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Тулы, доходы директоров колеблются от 29 до 130 тысяч рублей в месяц. В основном зарплаты составляют 50-90 тысяч рублей, самые скромные суммы 30 и 40 тысяч.

Напомним, что на этой неделе трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подписала новое региональное соглашение о минимальной зарплате. С 1 октября текущего года ее размер в Тульской области для бюджетников увеличен до 11 932 рублей, в реальном секторе экономики – до 14 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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