Тульский «Арсенал» уступил «Уралу»

3 апреля в столице Урала «Арсенал» провел первый полуфинальный матч ОЛИМП-Кубка России. Соперником стала команда из Екатеринбурга.

В конце сентября прошлого года «Арсенал» и «Урал» уже встречались в матче чемпионата России. Тогда игра завершилась для канониров досадным поражением - 1:2. В этот раз одолеть соперника оружейникам в непростом матче также не удалось. Единственный гол на 17 минуте встречи забил форвард «шмелей» Андрей Панюков.

На 32 минуте футболист «Арсенала» впервые ударил по воротам Ярослава Годзюра. Игорь Горбатенко целился в дальний угол, но снаряд улетел выше ворот. Секундой ранее канониру по ногам зарядил игрок «Урала», после чего был назначен штрафной.

На 42 минуте настойчивый Резиуан Мирзов проник почти к линии вратарской, пробил, но мимо дальнего угла.

Отметим, что в ходе игры впервые была задействована система видеопомощи арбитрам VAR. Она показала себя в деле на 64 минуте. Арбитр Алексей Еськов после просмотра эпизода удалил с поля Петруса Бумаля. «Урал» остался доигрывать встречу в меньшинстве.

Концовка игры выдалась жаркой. После стычки на поле Стефан Страндберг получил желтую карточку, а Гиа Григалава - красную.

15 мая в мае в Туле пройдет ответная игра. Оружейники нацелены на реванш, чтобы выйти в финал Кубка России.