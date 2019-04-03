В Туле суд закрыл «Гэтсби» до устранения нарушений

Суд закрыл «Гэтсби» до устранения нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Решение подлежит немедленному исполнению. Однако пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, о нарушениях в караоке-баре сообщил туляк. По его обращению была организована проверка прокуратурой района. Ее результаты оказались неутешительны.

Суд обязал ООО «Иберия-Инвест» (ул. Тургеневская, д. 9) освободить пути эвакуации у двери эвакуационного выхода из помещений кухни, обеспечить наличие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания; оборудовать противопожарную дверь, расположенную под лестничной клеткой, а также устранить другие выявленные нарушения.