2019-04-03T16:31:25+03:00
Общество

В Туле суд закрыл «Гэтсби» до устранения нарушений

Захламленные пути эвакуации и отсутствие необходимой документации стали предметом нареканий со стороны контролирующих органов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд закрыл «Гэтсби» до устранения нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Решение подлежит немедленному исполнению. Однако пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, о нарушениях в караоке-баре сообщил туляк. По его обращению была организована проверка прокуратурой района. Ее результаты оказались неутешительны.

Суд обязал ООО «Иберия-Инвест» (ул. Тургеневская, д. 9) освободить пути эвакуации у двери эвакуационного выхода из помещений кухни, обеспечить наличие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания; оборудовать противопожарную дверь, расположенную под лестничной клеткой, а также устранить другие выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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