Застройщики перейдут на эскроу-счета: что изменится для туляков

Ряд жилых комплексов в областном центре уже успели окрестить потенциально проблемными объектами. По словам туляков, сроки сдачи домов, в строительство которых они вложили средства, постоянно сдвигаются. Получить заветные ключи от квартир их все никак не приглашают.

Деньги только после ввода в эксплуатацию

Многочисленные случаи обмана дольщиков, стали причиной внедрения новой модели финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу. Она предполагает полный отказ от прямого привлечения средств жителей. Изменение системы финансирования жилищного строительства произойдет уже 1 июля.

На практике это выглядит так. Дольщик заключает договор долевого участия в строительстве с застройщиком. После регистрации договора дольщик вносит деньги по договору на эскроу-счет, открытый в уполномоченном банке, осуществляющем целевое финансирование. При этом проценты на внесенную сумму не начисляются. Вознаграждение уполномоченному банку, являющемуся агентом по счету, платить не нужно.

Деньги застройщик получит только после того, как представит в банк разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Все это время она пользуется кредитом банка. Так что в интересах застройщика закончить строительство в срок, чтобы не переплачивать проценты по кредиту и быстрее получить деньги дольщиков.

— Главная цель новой модели — защита потребителя. Законодатель рассчитывает, что поправки в Закон помогут оставить в прошлом понятие «обманутый дольщик», — заявил начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко.

Изменения дополнительно защитят дольщиков от рисков при банкротстве застройщика. В этом случае они смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, внесенные на эскроу-счет.

Такое же право предусмотрено в случае вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации застройщика, а также при появлении требования кредитора о досрочном исполнении застройщиком обязательств по кредитному договору и об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности или на праве аренды.

Стоимость жилья повысится

В Тульской области работают с банками порядка 17 застройщиков. Они уже подали заявки на эскроу-счета. Один из застройщиков в ближайшее время должен выйти на кредитный комитет.

Для тех, кто уже является участником долевого строительства, введение эскроу-счетов существенно не изменит ситуацию. Дело в том, что их договора заключены до 1 июля 2019 года. А значит нововведение их не затронет.

Что касается ситуации в целом на рынке, то Павел Мусиенко отметил, что не исключено, что стоимость жилья повысится. Такова плата за безопасность сделки.

ВАЖНО!

Куда жаловаться дольщикам на нарушение прав

Для недопущения новых случаев нарушения прав, и повышения правовой грамотности граждан продолжает работу «горячая линия» инспекции 8 (4872) 24-98-16.