Мошенники выудили миллион у тульской пенсионерки

За участие в судьбе экспертов потустороннего мира дорого поплатилась 77-летняя Вера Ивановна (имя изменено по просьбе родственников). Эта история началась 13 марта, когда она увидела на кабельном канале передачу «Поверь в судьбу».

Роковое решение

Пожилая тулячка находилась в подавленном состоянии, поскольку несколько месяцев назад умерли сестра и мать, с которыми она жила в одной квартире. Вера Ивановна осталась наедине со своим горем. Передача, где маги якобы помогали людям избавиться от болезней и справиться с жизненными трудностями, заинтересовала ее. Пенсионерка решила воспользоваться телефоном прямой линии.

- Сначала меня смутило сообщение о том, что телеканал не несет ответственности за содержание передачи. Но, услышав звонки людей, которые благодарили экстрасенсов за помощь и советы, решила довериться ясновидящей Елизавете, - рассказала Вера Ивановна.

В прямом эфире поговорить не удалось. Но после передачи гадалка сама перезвонила пенсионерке. Узнав о жизненной трагедии, провидица Елизавета обнаружила родовую порчу, из-за которой души умерших матери и сестры лишены ангела-хранителя и не могут найти успокоения.

Помощники ясновидящей стали активно работать, а вернее «обрабатывать» женщину. Теперь каждое ее утро начиналось с их звонка. Ей давали указания, что нужно подготовить для проведения ритуала и какую сумму перевести на счет. Сначала переводы были сравнительно небольшими, около 20 тысяч. Потом ставки начали расти - 55, 77, 99, 111, 188 тысяч рублей…

Пенсионерке давали указания, какую сумму перевести на счет.

Пошла по миру

После смерти близких Вера Ивановна могла распоряжаться крупной суммой: в течение 17 лет три одинокие пенсионерки делали вклады в банк под проценты. Но и эти сбережения вскоре закончились. Мошенники настаивали, что прерывать ритуал нельзя, это может значительно ухудшить положение и сказаться на благополучии Веры Ивановна и ее близких:

- Помощник Елизаветы убедил меня, что не стоит бояться просить деньги в долг. Он говорил, что такому хорошему человеку, охотно помогут. А после снятия порчи деньги потекут рекой, и я легко верну все долги, - пересказала один из разговоров пенсионерка.

Избранница судьбы

Чтобы выполнить программу, женщина обошла всех соседей. Ей действительно охотно давали деньги. Пенсионерка утверждала, что средства нужны ей для помощи младшей сестре, живущей с семьей в Волгограде.

А между тем, мошенники заявили, что Вера Ивановна – избрана судьбой. Они изложили ей свою версию легенды об Алатырь-Камне. По их словам, подобной реликвией обладают известнейшие люди. Последняя оставшаяся без владельца часть указывает на Веру Ивановну. С таким оберегом женщине не будут страшны никакие невзгоды. Чтобы доставить святыню обладательнице, мошенники узнали адрес тульской пенсионерки.

Зачем людям, которые за две недели выудили почти миллион рублей, понадобился адрес Веры Ивановны, можно только предположить.

Позднее раскаяние

Никто не знал, что Вера Ивановна попалась на крючок экстрасенсов. Одним из основных условий мошенников было соблюдение таинства обряда. Но соседи, у к которых просила в долг жертва мошенников, позвонили в Волгоград, чтобы выяснить, для чего нужны деньги. Так тайна стала известна младшей сестре, Надежде Ивановне (имя также изменено).

Она срочно приехала в Тулу. Выяснить правду удалось не сразу. Чтобы обряд не прервался, Вера Ивановна хранила упорное молчание. С большим трудом и при помощи соседей родственница смогла добиться правды и убедила ее обратиться в правоохранительные органы. Но даже после этого потерявшие страх мошенники продолжали звонить, угрожать таинственной службой безопасности и хамить.

Комментарий адвоката

- Подобных программ много на разных цифровых и кабельных телеканалах. На самом деле передача идет не в прямом эфире, а транслируется в записи. Женщины поступили верно, обратившись в полицию. К сожалению, привлечь лжемагов за мошенничество сложно. Они не заключают договора об оказании услуг и не встречаются со своими жертвами лично, - пояснила юрист «Комсомолки» Алевтина Ермакова. - В случае отказа в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в прокуратуру. Если пострадавшие хотят добиться результата, нужно запастись терпением и упорством. Обойтись без помощи профессионального адвоката вряд ли получиться. К сожалению, государственный адвокат обвиняющей стороне не положен, но для начала можно воспользоваться бесплатной юридической помощью.

В Тульской области работают центры по оказанию бесплатной юридической помощи:

- Центр по оказанию юридической помощи малоимущим гражданам (Тула, ул. Жуковского, д. 33),

- Приемная по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках проекта общественной организации «Ассоциация юристов России» (Тула, пр. Ленина, д. 2).

- Тульская областная нотариальная палата (Тула, ул. Советская, д. 112), тел. (4872) 30-82-93 2 раза в месяц по четвергам с 10.00 до 13.00

- Тульская областная адвокатская палата г. Тула, ул. Жуковского, д. 33 362567 (4872) 36-25-67 понедельник-четверг с 9.00 до 13.00

- Приемная Президента РФ в Тульской области г. Тула, проспект Ленина, д. 2, подъезд 4 (4872) 32-80-71 понедельник, среда, пятница с 10.00 по 13.00, вторник, четверг с 15.00 по 18.00