«Хартия» на связи с населением Тульской области

Напомним, что компания предоставляет услуги по вывозу ТКО на территории города Тулы, Киреевского и Щекинского районов. Для жителей Тульской области создана единая горячая линия региональных операторов: 8 (4872) 527-203; 8 (4872) 527-204.

Туляки чаще всего интересуются графиком вывоза отходов, порядком перерасчёта за коммунальную услугу по обращению с ТКО и предоставлением скидок и льгот по оплате услуги.

Региональный оператор «Хартия» предоставляет 100 % скидку для третьего и последующих детей в многодетных семьях, проживающих на территории деятельности компании.

В соответствии с федеральным законодательством также предусмотрена 50% льгота: ветеранам труда, инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, инвалидам и участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалидам и участникам ВОВ, членам семей погибших на фронте, семьям с детьми-инвалидами, лицам, пострадавшим от политических репрессий. Эти льготы рассчитываются автоматически Управлением социальной защиты населения.

В городе Тула для работы с населением и юридическими лицами открыт офис компании по адресу: г. Тула ул. 9 мая д. 24

На территории Щекинского и Киреевского районов также созданы подразделения:

г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 14;

г. Щекино, ул. Пионерская, д.2.