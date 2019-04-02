В Тульской области медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона

В Веневском районе медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона. Мужчины напросились домой к 80-летней женщине под предлогом бесплатной профилактики заболеваний. Пока один отвлекал ее, измеряя давление и проводя другие простейшие медицинские процедуры, второй забрал все сбережения пенсионерки — чуть более 500 тысяч рублей.

Полицейские задержали мошенников. Ими оказались двое жителей Ростовской области. Мужчины только недавно вышли на свободу, отбыв наказание за аналогичные преступления в своем регионе.

- По предварительным данным, 34-летний ростовчанин со своим 33-летним подельником проезжали Венёвский район по пути из одного региона в другой, и у них возник умысел на хищение денежных средств тем способом, которым они действовали прежде. Но после, предположительно, первой же попытки их установили и задержали сотрудники полиции, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности задержанных.