2019-04-02T11:37:27+03:00
Происшествия

В Тульской области медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона

Двое жителей Ростовской области только недавно отбыли сроки за аналогичные преступления [видео]
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В Веневском районе медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона. Мужчины напросились домой к 80-летней женщине под предлогом бесплатной профилактики заболеваний. Пока один отвлекал ее, измеряя давление и проводя другие простейшие медицинские процедуры, второй забрал все сбережения пенсионерки — чуть более 500 тысяч рублей.

Полицейские задержали мошенников. Ими оказались двое жителей Ростовской области. Мужчины только недавно вышли на свободу, отбыв наказание за аналогичные преступления в своем регионе.

- По предварительным данным, 34-летний ростовчанин со своим 33-летним подельником проезжали Венёвский район по пути из одного региона в другой, и у них возник умысел на хищение денежных средств тем способом, которым они действовали прежде. Но после, предположительно, первой же попытки их установили и задержали сотрудники полиции, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности задержанных.

В Тульской области задержаны рецидивисты, обокравшие старушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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