2019-04-01T14:59:07+03:00
Общество

В Туле на улице Хворостухина благоустроят Щегловский ручей

На оперативном совещании Максим Колычев отчитался о работе, проделанной в ЖК "Парус", и о дальнейших планах благоустройства микрорайона
Юлия КУДЫМОВА
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В понедельник, 1 апреля, на оперативном совещании в администрации города выступил начальник отдела по благоустройству главного управления Пролетарского округа, Максим Колычев. Неделю назад Евгений Авилов подверг критике его работу по благоустройству территории возле жилого комплекса на улице Хворостухина.

За минувшую неделю, сообщил докладчик, с улицы был вывезен мусор, начата установка тротуаров с бордюром, завезен грунт. Также проходили работы по водоотведению.

Часть работ выполнена

Одним из важных вопросов является обустройство перехода через Щегловский ручей. Ранее жители жаловались на загрязнение святого источника Пантелеймона на территории Богородичного Щегловского мужского монастыря. По словам туляков, после строительства жилого комплекса «Парус» плотина перестала справляться с пропуском воды. Ручей разлился, в него попали строительный мусор и грязь. На данный момент часть мероприятий по устранению этих последствий выполнена, организован подход к забору воды.

Программой благоустройства предусмотрены замена водопропускных железобетонных труб на большие по диаметру и ремонт лестничного марша до 15 апреля текущего года. До 1 июля предполагается выполнить обустройство пандуса, асфальтирование пешеходной дорожки, углубление и расширение русла. Глава администрации Тулы Евгений Авилов, заострил внимание на том, что благоустройство Щегловского ручья должно быть отдельным пунктом в плане мероприятий, поскольку жители не раз выказывали озабоченность состоянием святого источника.

Будут включены в программу

Также в своем докладе Максим Колычев сообщил, что в текущем году будет проведена подготовка проектно-сметной документации для организации дополнительного въезда-выезда в ЖК «Парус в районе домов №17, 19. В 2020 году будет выполнены строительные работы.

По вопросу ремонта дороги возле домов 13,15 по улице Хворостухина было начальник отдела по благоустройству пояснил, что выполнение ямочного ремонта не представляется возможным, так как покрытие разрушено полностью. Выполнить капитальный ремонт дороги можно по программе «Формирование современной городской среды». Этот проект уже третий год успешно осуществляется в Туле. Он входит в Программу социально-экономического развития Тульской области, которая была разработана при участии широкой общественности. 21 марта проведено собрание, на котором разъяснялся порядок участия в программе. По словам докладчика, до настоящего времени пакет документов от собственников не получен. После предоставления протоколов общего собрания, адреса будут включены в программу.

В рамках содержания дорог общего пользования, до 15 апреля управление транспортного дорожного хозяйства выполнит работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия подъездной дороги к ЖК «Парус» со стороны Новомедвенского проезда.

Планируется посадить 200 саженцев

Вырубка поросли, сбор и вывоз мусора в жилом массиве будут проведены в рамках субботников 13 и 20 апреля. После доставки грунта и формирования обочин в микрорайоне планируется посадить 200 сосен, также появиться газонная трава с обеих сторон дороги.

Евгений Авилов поинтересовался, все ли структуры согласовали объем предстоящих мероприятий и предложил продолжить обсуждение в рабочем режиме:

- Необходимо еще раз оценить установленные сроки, если есть возможность – ускорить выполнение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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