Заводы компании «Балтика» в регионе Центр поддержали акцию «Час Земли»

В этот день не только выключили освещение на заводах, но и реализовали специальную программу активностей, посвященную бережному отношению к природе и экономному использованию ее ресурсов.

На заводах компании в Туле, Ярославле и Воронеже во время эко-экскурсий совершеннолетние посетители узнали, какие технологии на предприятии помогают существенно экономить природные ресурсы. Так, на заводах разработан калькулятор водного баланса, который помогает точно планировать нагрев и потребление воды на производстве. Кроме того, компания фокусируется на настройке оптимальных режимов работы оборудования, налаживанию систем оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.

Экономить теплоэнергию помогают, например, «пуховички», которыми укрыты все чаны варочного цеха. Они позволяют сохранить тепло, благодаря чему при последующем нагреве чана тратится меньше энергоресурсов, а в атмосферу попадает меньше выбросов СО2. Для экономии электроэнергии заводы разделены на зоны постоянного и переменного присутствия, исходя из которых выбирается и тип освещения. В зонах переменного присутствия установлены датчики движения или времени.

Фото: «Балтика»

Олег, участник акции «Час Земли»: «Для меня акция «Час Земли» на заводе стала очень долгожданной и интересной. Во-первых, я уже давно мечтал посетить предприятие и посмотреть за процессом производства. Во-вторых, уже несколько лет я принимаю участие в международной акции «Час Земли». Открытием для меня стал интерактивный формат экскурсии – было увлекательно, познавательно и интересно. Любопытно, конечно, было узнать, как такая масштабная компания, экономит ресурсы, например, с помощью оборотного использования воды для технических целей. Было здорово почувствовать себя участником большого и нужного события».

После наблюдения за погружением цехов в темноту гостям предложили ответить на вопросы об экологии и окружающей среде в рамках интеллектуальных баттлов, посвященных проблемам экологии.

«Балтика» ежедневно проделывает системную работу по сокращению потребления энергоресурсов. Снижение воздействия на окружающую среду является для компании одним из ключевых приоритетов в обеспечении устойчивого роста в рамках программы развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Компания первой получила сертификат о внедрении интегрированной системы менеджмента, что гарантирует соблюдение строгих стандартов в области качества продукции, охраны окружающей среды, защиты здоровья и пищевой безопасности.

Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Центр Светлана Воронина: «Международная акция «Час Земли» – уникальная возможность объединить усилия граждан, представителей власти и бизнеса для решения экологических проблем, обратить внимание широкого круга людей на состояние окружающего мира. Мы ежегодно поддерживаем акцию «Час Земли», приглашаем гостей на заводы и рассказываем о том, как наша компания снижает влияние на окружающую среду и что забота о природе должна быть частью повседневной жизни».

Уделяя особое внимание оптимизации работы с отходами, компания с 2013 года совместно с тарными операторами осуществляет проект «Принеси пользу своему городу», который призван развивать систему раздельного сбора отходов в России. На данный момент инициатива охватывает 56 городов, в том числе Ярославль, Тулу и Воронеж, где установлены специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

В акции Всемирного фонда дикой природы ежегодно принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. Во время «Часа Земли» была отключена электрическая подсветка у знаменитых памятников архитектуры, включая московский Кремль, Эйфелеву башню, Колизей и здание Оперы в Сиднее.