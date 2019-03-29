2019-03-29T17:23:11+03:00
Общество

В Туле пройдет X Юбилейный областной фестиваль "Краса России - Тула" - 2019

Мероприятие состоится 8 апреля
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Эксклюзивный представитель по Тульской области Национального конкурса "Краса России" модельное агентство GOLD MODELS приглашает на X Юбилейный областной фестиваль красоты и таланта "Краса России - Тула" - 2019.

Самые красивые девушки тульского региона на центральной сцене города поборются за высокий титул и право представить нашу область на 25м Национальном конкурсе красоты и таланта "Краса России" - 2019.

Вниманию гостей будут представлены конкурсные выступления и шоу талантов участниц, девушки поборются за титулы "Краса России Тула" - 2019 "1 Красавица Тулы" - 2019, "Мисс Тульская область" - 2019 "Краса Зрительских симпатий" 2019, " Мисс Талант " - 2019.

Конкурсантки, не достигшие 17-летнего возраста, смогут побороться также за титул " Юная Краса Тулы" - 2019 и за остальные титулы.

Звездные гости: певец и актер Владимир Брилев, финалистка телепроекта " Голос. Дети" Софья Фисенко. Также в шоу примут участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет.

Оценивать бьюти-состязание приглашены: международный модельный скаут, открывший миру топ-модель Наталью Водянову Алексей Васильев, основатель и бессменный директор фестиваля Краса России Татьяна Андреева, певец Владимир Брилев, директора известных международных модельных агентств и многие другие.

Зрителей фестиваля Краса России Тула - 2019 ждут роскошный бал участниц, и, конечно, торжественная церемония награждения самых красивых и талантливых жительниц нашего региона.

Победительница по традиции представит Тульскую область на Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России» - 2019

Мероприятие состоится 8 апреля в 18:30 в Тульской областной филармонии.

Билеты в кассах филармонии.

Заказ билетов по тел: 36-77-96

Подробности на сайте goldtula.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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