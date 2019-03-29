2019-03-29T14:38:04+03:00
Общество

Юрия Моисеева избрали на должность заместителя председателя Тульской областной Думы

Алексей Лебедев же был отстранен с этого поста по итогам голосования
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: сайт Тульской областной ДумыФото: сайт Тульской областной Думы
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На 62-ом заседании Тульской областной Думы был рассмотрен вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя председателя областной Думы Алексея Лебедева.

Соответствующее письменное предложение тринадцати депутатов поступило в Думу 15 марта.

По итогам тайного голосования, предложение об отстранении Алексея Лебедева от должности зампреда было поддержано 30-ю голосами.

Также было принято решение об избрании нового заместителя председателя регионального парламента. Депутат Виктор Трифонов выдвинул кандидатуру Юрия Моисеева. Он напомнил, что Юрий Фясыхович уже работал в этой должности в областной Думе 5-го созыва.

Было вновь проведено тайное голосование, Юрия Моисеева единогласно избрали на должность заместителя председателя. Он поблагодарил коллег за доверие, выразил уверенность в том, что будет полезен в работе регионального парламента на благо жителей области.

К исполнению обязанностей заместителя председателя Думы Юрий Моисеев приступит 10 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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