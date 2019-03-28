В Туле чествовали победителей регионального этапа премии «Золотой Меркурий-2019»

Цель награды - поощрить тех, кто добился успехов в бизнесе. В основанном 17 лет назад конкурсе два направления, это малый бизнес и нeсырьевой экспорт. Конкурс проходит на безвозмездной основе.

Президент Тульской Торгово-промышленной палаты Юрий Агафонов приветствовал представителей правительства Тульской области и общественных организаций, соискателей премии, победителей и участников конкурса прошлых лет. В своем приветственном слове Юрий Агафонов отметил, что конкурс проводится в Тульской области уже в 17-й раз. Почетные награды получили представители малые компаний и предприятий нашего региона:

- Мы проводим единственный в России патентованный конкурс, который проходит при участии Федерального Собрания Государственной Думы и Министерства экономического развития. Национальная премия вручается лучшим предприятиям-экспортерам, лучшим малым предприятиям и предприятиям, внесшим серьезный вклад в развитие российского бизнеса. Для отбора соискателей премии существуют четкие технико-экономические и финансовые показатели, на основании которых экспертная комиссия принимает решение. Победители регионального этапа премии достойно представляют Тульскую область на федеральном уровне.

Поздравления лучшим

В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Тульской области, министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. В своем приветственном слове он поздравил лауреатов от имени регионального правительства и губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

- Премия «Золотой Меркурий» объединяет все основные сферы бизнеса: промышленность, сфeра услуг, строительство, сельское хозяйство, инновации. Считаю, что признания заслужили не только руководители, но и коллективы компаний-победителей. Поздравляю с заслуженными наградами и желаю дальнейшего развития и успеха на федеральном уровне конкурса.

С приветствием к участникам церемонии обратился заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, который отметил, что муниципальная власть стремится всесторонне поддерживать предпринимателей Тулы.

Тульский бизнес-омбудсмен Александр Головин наградил представителей бизнеса - победителей в номинациях «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке», «За вклад в сохранение народных художественных промыслов России», «Успешный старт», «За инновации и развитие».

Победа в конкурсе – это признание заслуг

В числе номинантов муниципальное образование город Тула, как «Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства», ООО «Взгляд» «За вклад в цифровизацию автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры». ОАО АНПК «Блик» награжден как «Лучший разработчик инновационных технологий для предприятий ОПК». Генеральный директор организации Юрий Тимофеев рассказал об истории становления и развития предприятия:

- Мы разработали и внедрили электрических методов обработки высокопрочных закаленных сталей, мало доступных для обычных методов обработки поверхности. Нами накоплен огромный практический опыт, подготовлены прекрасные специалисты, завоевана прочная репутация не только в нашей стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

За прошедшие годы премия приобрела в предпринимательском сообществе Тульской области репутацию уникальной награды, ее соискателями стали десятки компаний и индивидуальных предпринимателей, лучшие из которых были удостоены звания лауреатов.

Победа в конкурсе позволяет предприятиям заявить о себе на общероссийском уровне, получить признание и доверие в предпринимательском сообществе. Победителям и лауреатам конкурса «Золотой Меркурий» предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.