2019-03-29T09:42:02+03:00
Общество

Долог пост, но будет и Пасха: как тулякам заранее подготовиться к празднику

Пасха – один из главных весенних праздников. Ее с нетерпением ждут все верующие и готовятся к ней заранее
Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея Фокина.Фото Алексея Фокина.
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Неизменные атрибуты торжества – кулич, крашенные яйца, творожная пасха. Если выпечка и крашенки присутствуют на пасхальном столе всех туляков, то творожная пасха – менее популярна.

Выбираем нужный вариант

Те, кто планируют готовить творожную пасху, уделяют выбору формочек особое внимание. Пасочницы могут быть пластиковыми, деревянными и металлическими. Но наиболее распространенными являются первые два типа изделий. Формы из пластика или дерева отлично подходят для приготовления пасхального десерта и могут долго оставаться в прекрасном состоянии.

Выбору формочек уделяется особое внимание.

Выбору формочек уделяется особое внимание.

Пасочницы уже начали продаваться в магазинах Тулы. Можно приобрести и одноразовые формочки. Также в каждом доме найдется приспособление, которое подойдет для приготовления этого аппетитного угощения - обычная терка. Внутри ее нужно выстилать мокрой марлей, а творожную массу сверху - прижать грузиком. Для этого подойдет дощечка, размером немного меньше отверстия терки.

Готовые пасочницы отличаются по размерам, цвету, дизайнерскому оформлению и цене. Благодаря такому разнообразию, можно легко подобрать для себя именно тот вариант, который вам по душе и по карману.

И все же, традиционная деревянная пасочница больше всего подходит для такого теплого праздника как Пасха. Конечно, стоит такое изделие дороже аналогов из пластика или нержавейки, но может стать прекрасным подарком, любимым предметом домашнего обихода, частью замечательной семейной традиции.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

Неслучайный дизайн

Форма для творожной пасхи представляет собой разборный ящичек с отверстиями для стока лишней влаги из творога. Отжатая в ней творожная масса имеет вид четырехгранной усеченной пирамиды, символизирующей Голгофу – место распятия и мученической смерти Христа. Для элементов внутренней резьбы источником вдохновения являются старинные образцы пасхальных форм и деревянное зодчество Руси. Верхняя часть пасхи украшается буквами ХВ – Христос Воскрес, а по бокам изображаются христианские символы.

Традиционно на грани пирамиды наносились символы страдания Христа - крест, копье и трость. За ними следовал символ Святого Духа – голубь. Замыкали круг символы Воскресения Христа и возрождения жизни: растительные орнаменты из цветов и трав, проросшие зерна, кисти винограда, лестница в рай.

Выразительно смотрятся в готовой пасхе крупные элементы с простым контуром.

Выразительно смотрятся в готовой пасхе крупные элементы с простым контуром.

Встречались изображения манны небесной - хлеба, падающего с неба в виде дождя и лилии, как символа чистоты и невинности. Три скрещенные лилии олицетворяли три доблести: сострадание, правосудие и милосердие. В старину пасочницы делали высотой от 15 до 22 см.

Советы мастеров

В Туле есть столяры, которые изготавливают деревянные подарочные пасочницы небольшим тиражом. «Комсомолка» попросила дать несколько советов, как выбрать и использовать формы для творожной пасхи.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

Как выяснилось, их делают из дерева лиственных пород – липы, березы и бука. Берёзу выбирают за прочность, пасочницы из бука выглядят очень эффектно за счёт цвета и текстурного рисунка древесины. Липа позволяет наносить самые сложные по технике исполнения изображения, которые получаются детальным и контрастным. Породу дерева выбирают по нескольким критериям. Первый – безопасность использования для пищевых продуктов: хвойные сорта древесины или дуб не применяют по причине высокого содержания эфирных смол и дубильных веществ. Другой критерий – прочность, долговечность готовых форм, третий – эстетический.

Наиболее выразительно в готовом творожном лакомстве смотрятся крупные элементы с простым контуром. Изображения с мелкой проработкой и детализацией не будут иметь чёткий отпечаток на творожной пасхе. Чем проще – тем лучше.

Изображения тульских храмов на поверхности пасочниц.

Изображения тульских храмов на поверхности пасочниц.

Чтобы форма прослужила долго

По мнению резчиков, изделия из дерева – это всегда компромисс. Натуральные материалы требуют бережного обращения и правильного ухода. Они просты: нужно лишь тщательно им следовать, и тогда форма прослужит ни один десяток лет.

Тульские мотивы

Чтобы изделия были не только предметом утвари, но и украшением праздничного стола, изображения наносят не только с внутренней, «рабочей» стороны, но и с внешней. На поверхности пасочниц, произведенных в нашем регионе, можно обнаружить изображения православных храмов самых отдаленных уголков России и зарубежья. Но, конечно, самые богатая коллекция – это изображения тульских храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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