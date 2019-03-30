2019-03-30T11:33:22+03:00
Спорт

Тульские оружейники сразили "Крылья Советов"

"Арсенал" продлил беспроигрышную весеннюю серию [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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29 марта 2019 года на «Самара Арене» в Самаре прошел матч 21-ого тура чемпионата России. Тульский «Арсенал» встретился с «Крыльями Советов», которые сегодня возглавляет бывший тренер канониров Миодраг Божевич.

Игра в Самаре со стороны «Арсенала» началась весьма агрессивно, что едва не привело к забитому голу на первой же минуте. На 12-ой хозяева дали ответ, но пробили не точно.

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

И все же арсенальцы были острее. Джорджевич, заметив, что Рыжиков вышел из ворот, издали зарядил под перекладину, но 38-летний голкипер перевел мяч на угловой. В эти минуты игра шла у штрафной волжан. Канониры исполнили три корнера подряд.

На 20-й минуте было горячо уже у наших ворот. Голкипер Левашов не позволил Канунникову нанести удар в упор, но при этом получил повреждение кисти.

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Потребовалась замена: место в воротах занял Нигматуллин, которого не выпускали с ноября. Впрочем, сильно напрягаться ему не пришлось. Партнеры по команде оставили его без серьезной работы до конца тайма.

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Первая половина встречи в исполнении оружейников получилась весьма качественной, а вот вторая - принесла результат. Смелая, но сбалансированная игра команды Игоря Черевченко материализовалась в гол.

На 66-й минуте Горбатенко и Ткачев через центр быстро доставили мяч Джорджевичу, Тот оказался с глазу на глаз с Рыжиковым и не оставил тому шансов. Канониры открыли счет (0:1) и без суеты доиграли матч.

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Таким образом, тульские оружейники продлили беспроигрышную весеннюю серию. Успех в Самаре стал третьей победой при одной ничьей.

В четырех турах марта «Арсенал» не пропустил ни одного мяча. В настоящее время команда Игоря Черевченко на шестом месте в турнирной таблице.

СКАЗАНО

С победой болельщиков и футболистов «Арсенала» поздравил и губернатор Алексей Дюмин:

- Это была интересная игра и заслуженная победа. Удачи нашим футболистам в следующих турах. И желаю скорейшего выздоровления Михаилу Левашову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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