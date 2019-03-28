2019-03-28T14:35:40+03:00
Общество

Из Калуги в Ростов-на-Дону: билеты от 555 рублей!

Авиакомпания Азимут проводит специальную акцию для жителей и гостей Калуги
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Билеты и расписание на сайте калужского аэропортаБилеты и расписание на сайте калужского аэропорта
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Билеты в одну сторону из Калуги в Ростов-на-Дону (и в обратном направлении) стоят от 555 рублей. Начало полетов намечено на 3 апреля 2019 года, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям по следующему расписанию:

вылет из Ростова-на-Дону в 10:30, прибытие в Калугу в 12:05;

вылет из Калуги в 17:55, прибытие в Ростов-на-Дону в 19:30.

Авиакомпания предлагает удобный и выгодный по стоимости перелет не только для пассажиров, заинтересованных в минимальной стоимости, но и для путешественников, требовательных к комфортным условиям. В дополнении к стандартному экономическому классу обслуживания, авиакомпания предлагает воспользоваться перелетом в классе «Комфорт», отличительной чертой которого является увеличенный шаг кресел, улучшенный рацион питания, гарантированное свободное кресло рядом с пассажиром и приоритет при выходе из салона самолета по прилету в аэропорт назначения.

Билеты и расписание на сайте калужского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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