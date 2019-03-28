2019-03-28T11:49:26+03:00
Общество

Для удобства жителей ЖК "Парус" на Хворостухина установили светофор

Светофор допускает левый поворот там, где раньше он был запрещен [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Ранее жители ЖК «Парус» на улице Хворостухина рассказывали «Комсомолке» о том, что испытывают постоянные трудности из-за отсутствия заезда в большой микрорайон со стороны улицы Кирова. Поворот налево на данном участке был запрещен соответствующими дорожными знаками и «двойной сплошной».

Местные власти откликнулись и нашли решение проблемы. На улице Хворостухина в Туле был организован левый поворот при движении по новой дороге (она соединяет улицу Бондаренко и Кирова - прим.авт.), чтобы было удобно заезжать в жилой комплекс.

- В связи с тем, что разрыв двойной сплошной негативно отразится на безопасности дорожного движения на этом участке, было принято решение установить светофор, позволяющий левый поворот, - отметили в администрации Тулы.

Работы по монтажу объекта уже закончены. В настоящее время светофор исправно работает.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

ИСТОЧНИК KP.RU

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