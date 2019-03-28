Физиология боли

– Сергей Михайлович, вы говорите: в движении – жизнь. И спорт может поставить на ноги если не любого, то почти любого. Но если посмотреть на спортсменов, то многие из них умирают еще не старыми, чуть ли не большинство в зрелом возрасте едва ходят. Выходит, спорт – не панацея?

– Но я ничего не говорю о спорте! Спорт – не показатель здоровья. Спорт – это ярмарка ресурсов организма человека, которые вычерпываются полностью за 20 лет в большом спорте, а вместе с тем вычерпывается и жизненная энергия спортсмена, рассчитанная на 100 лет. И если спортсмен не знает правил выхода из спорта (таких большинство), то, прекратив свои занятия, становится больным довольно быстро.

Сергей Бубновский

Кинезитерапия – это не спорт, хотя основным лечебным средством в ней является не таблетка, а тренажер. Это лечение болевых синдромов с помощью специальных тренажеров. Но чтобы это понять, надо знать физиологию боли. Об этом я пишу в своих книгах. Парадокс в том, что таблетка ассоциируется с лечением, а тренажер – со спортом. Но дело в том, что кинезитерапия позиционирует себя в основном как лечебная программа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. По МКБ 10 (международная классификация болезней) заболевания ОДА классифицируются в разделе «костно-мышечная патология». К ней относятся все остеохондрозы с грыжами и протрузиями, артрозы, сколиозы, плоскостопие и другое.

Обращаю внимание на этот термин, в котором сначала звучит «костно», а затем – «мышечная». Я задаю всем врачам один вопрос – зачем человеку мышцы? Практически все отвечают – двигаться, держать кости и тому подобное. Никто не говорит, что мышцы «кормят» все суставы и органы, доставляя им питание (трофика). Это динамическая анатомия. Что за весь метаболизм (обмен веществ) отвечают мышцы (их где-то 60 % тела) – это функциональная физиология. Что иммунная система во многом зависит от содружественной работы мышц – это функциональная гистология (наука о тканях).

Я назвал разделы медицинской науки, не изучаемые в практической медицине. Между тем золотое правило терапии звучит так: «Неиспользование скелетной мускулатуры ухудшает состояние всех органов и систем».

Для этого и есть тренажер, помогающий, сидя на полу или даже лежа, создавать движение, аналогичное подтягиванию, и на том физическом уровне, на который способен человек, – 5 или 10 кг.

Дело в том, что в основном именно мышцы пояса верхних конечностей качают кровь в сосуды мозга, а не таблетки. Да и миокард не справляется. Это надо понимать. Как накормить сердце кровью, а значит, кислородом, когда миокард не справляется (ишемическая болезнь сердца, то есть недостаток поступления в сердце кислорода)? А помогают сердцу мышцы нижних конечностей. И это надо понимать.

Кардиологи давно зашли в тупик со своими таблетками и перешли на хирургию. А физиологи называют эти мышцы периферическим внутриорганным сердцем. Но для этого надо бегать (много), ходить (много) или приседать (много). А как это сделать больному, имеющему, кроме ИБС, остеопороз, артрозы суставов и избыточный вес? Таблетка? Смешно.

Но на тренажере у нас эти больные и бегают, и ходят, и приседают много, но, вы угадали, – лежа или сидя на полу. А тренажер помогает создавать условия «насоса», то есть качать мышцами кровь. Принцип: от легкого – к тяжелому, от простого – к сложному. Принцип последовательности и постепенности никто не отменял, и такие лечебные, восстанавливающие программы создаются под каждый сустав.

При чем здесь спорт? Как врач – я против большого спорта, но люблю смотреть на возможности организма, которые на самом деле неисчерпаемы, если пользоваться тренажерами.

У нас есть девиз: «Правильное движение лечит, неправильное – калечит». Правильное движение – это не только техника самого движения. Это программа, в которую входят и дыхание, и подбор нужного упражнения, и количество повторений и килограммов, и сочетаемость движения с болезнью. Еще много того, что надо знать кинезитерапевту.

Одна пациентка пришла на мой диагностический семинар и выступила перед больными, сказав: «Сергей Михайлович, я занимаюсь по вашему методу уже восемь лет и могу сказать одно – это самый лучший метод лечения. В нем очень много нюансов, которые надо знать». Ей 86 лет. Я согласен, поэтому много пишу и выступаю с лекциями и семинарами, не отказываюсь и от ТВ.

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