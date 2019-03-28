Эксперты – детям

Медицинский директор «Клиники Эксперт Тула» Илиана Петровна Марина:

Илиана Марина

– Если профилактика болезней – ваша философия, то важно понимать, что регулярный профилактический контроль со стороны специалиста за состоянием здоровья ребенка просто необходим. Это позволит своевременно предупредить и не допустить развитие болезни, особенно в период сезонных обострений, вовремя назначить ребенку витамины, сделать необходимые плановые анализы, прививки и исследования. Детский врач сопровождает малыша в течение нескольких лет – с рождения и до момента взросления, поэтому он – ваш домашний доктор и семейный друг.

Педиатр окажет помощь как в Клинике, так, при необходимости, и дома, если нужно вызвать врача к себе; некоторые анализы и процедуры могут быть выполнены на дому. Врач составляет индивидуальный план наблюдения за каждым ребенком, включая конкретный перечень лабораторных и инструментальных обследований по медицинским показаниям.

Говоря о комплексном подходе к диагностике здоровья ребенка, одного педиатра бывает недостаточно. Поэтому так важно обращаться за консультацией в медицинский центр, где принимают детские врачи узких специальностей: аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, отоларингологи, офтальмологи, урологи, гинекологи и др.

В век высоких технологий наблюдается тенденция резкого ухудшения здоровья глаз, снижается острота зрения. В последнее время этому недугу все чаще подвержены дети. Родителям стоит обратить внимание на специализированный кабинет «ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ», где ребенок получит лечение на уникальном современном оборудовании.

Заместитель главного врача по педиатрии Елена Анатольевна Чембурова:

Елена Чембурова

– Использование современных методов диагностики в комплексе с профессионализмом врачей, дает гарантию не только скорейшего выздоровления маленькому пациенту, но и позволяет держать под контролем развитие и здоровье растущего организма. Регулярное посещение детского врача – залог профилактики, своевременной диагностики и составления правильного плана лечения при необходимости.

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