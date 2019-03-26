Губернатор региона Алексей Дюмин: Искать компромисс надо в диалоге

ПОДОРОЖАНИЯ ПРОЕЗДА НЕ БУДЕТ

На прошлой неделе по поручению губернатора Тульской области в городской администрации прошла встреча с представителями коммерческих перевозчиков.

– На ней руководство города обозначило свою позицию: повышение платы за проезд нецелесообразно, - рассказал глава администрации города Евгений Авилов. - По итогам совещания достигнута договоренность о сохранении действующего тарифа в размере 20 рублей. Транспортные компании отозвали заявления о повышении стоимости проезда.

Алексей Дюмин напомнил, что подобные вопросы находятся в компетенции администрации города. Их необходимо решать системно, не дожидаясь вмешательства региональных министерств и губернатора.

Глава региона подчеркнул необходимость конструктивного диалога с перевозчиками:

- Надо в диалоге искать компромисс, в первую очередь, учитывая интересы жителей, города. Коммерческие перевозки - это бизнес, который должен работать прозрачно, открыто, обеспечивая людей работой, честно и в полном объеме платить налоги. Перевозчики должны обеспечивать безопасность пассажиров, следить за техническим состоянием автотранспортных средств, соблюдать график и правила дорожного движения.

Напомним, что чуть ранее аналогичные вопросы возникали и по межмуниципальным маршрутам. Тогда региональный Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник по поручению губернатора встречался с межмуниципальными перевозчиками, заявившими о повышении тарифа. В результате переговоров перевозчики отозвали свои заявления.

МЕНЯТЬ КАРДИНАЛЬНО

На совещании затронули вопрос состояния муниципального транспорта.

- Предприятие «Тулгорэлектротранс» – единственный перевозчик, работающий по городским маршрутам по регулируемому тарифу с предоставлением льгот, - сообщил Евгений Авилов. - Существующее расписание предусматривает выпуск в дневное время 248 единиц техники, а в вечернее время – 85 единиц. Проведенный анализ городских маршрутов с учетом потребности граждан показал, что количество транспорта надо увеличить до 293 единиц днем и 154 единиц вечером.

Основная проблема муниципального транспорта сегодня – недовыпуск подвижных единиц на линию, недостаточное обеспечение транспортом в вечернее время суток, что приводит к длительным интервалам движения и несоблюдению установленного расписания. В среднем ежедневный недовыпуск техники на маршруты составляет порядка 10-15%, - сказал глава администрации Тулы.

Глава региона поручил Евгению Авилову следовать мероприятиям согласно утвержденной дорожной карте по развитию транспорта в городе Тула.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО

С 1 апреля планируется увеличить заработную плату водителей, слесарей и кондукторов. Так, водителям заработную плату планируют увеличить на 35%. Уже есть договоренности со сторонними перевозчиками о привлечении их в качестве субподрядчиков. Чтобы замотивировать людей, разработана программа бесплатного обучения водителей с их последующим трудоустройством.

- Все эти меры первоочередные, - уточнил Евгений Авилов. - Разработан комплекс мероприятий, необходимых для кардинального улучшения транспортной системы, который будет представлен Главе региона.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА

С 1 марта этого года у туляков есть возможность оплатить проезд в муниципальном транспорте по безналу. К оплате принимают транспортные и банковские карты, оплатить можно и с помощью мобильного устройства. Цена билета при наличном расчете - 20 руб., при безналичном - 15 руб.

В случае с коммерческими перевозчиками вопрос пока открыт. На недавней встрече в городской администрации с их представителями было отмечено, что до 1 июля текущего года транспортные компании должны оснастить транспортные средства оборудованием, позволяющим совершить безналичную оплату проезда. До конца года коммерческие перевозчики должны провести анализ экономики своих предприятий.

- Надеюсь, что эта работа будет проведена качественно и в срок. И уже в ближайшее время туляки увидят положительные изменения, - подвел итоги заседания Алексей Дюмин.