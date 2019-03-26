Дело не шуточное: с 1 апреля стоимость проезда не измениться

Начиная с конца февраля, в Туле велось активное обсуждение ценовой политики в муниципальном и коммерческом транспорте. Волну дискуссий подняло сообщение девяти тульских перевозчиков о повышении с 1 апреля стоимости проезда до 25 рублей. О намерении увеличить плату за проезд также заявили перевозчики на межмуниципальных маршрутах. Несколько транспортных компаний посчитали необходимым с 1 апреля повысить тариф на 35 копеек, то есть на 15% за каждый километр.

Без оснований - нельзя

Сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Туляки не считали такую ценовую политику перевозчиков справедливой и целесообразной, особенно, учитывая недовольство работой коммерческих перевозчиков: переполненностью маршруток и отклонением от расписания.

К решению острого социального вопроса подключились губернатор Тульской области и руководство города. В ходе переговоров обоснования своему решению компании не предоставили. Антимонопольная служба региона предупредила представителей перевозчиков о возможных последствиях картельного сговора.

В итоге договоренность была достигнута. Транспортные компании отозвали заявления о повышении стоимости проезда, действующий тариф в размере 20 рублей оставлен без изменений. Также до 1 июля текущего года коммерческими перевозчиками будут проведены работы по оснащению транспортных валидаторами для безналичной оплаты проезда.

Бизнес должен быть прозрачным

На оперативном совещании Алексей Дюмин напомнил, что подобные вопросы необходимо решать системно:

«Надо в диалоге искать компромисс, в первую очередь, учитывая интересы жителей, города. Коммерческие перевозки - это бизнес, который должен работать прозрачно, открыто, обеспечивая людей работой, честно и в полном объеме платить налоги. Перевозчики должны обеспечивать безопасность пассажиров, следить за техническим состоянием автотранспортных средств, соблюдать график и правила дорожного движения», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Фото: Алексей ФОКИН.

Главная проблема – нехватка транспорта

«Тулгорэлектротранс» – единственный перевозчик, работающий по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По расписанию предприятия в дневное время на линию выходит 248 единиц техники, в вечернее время – 85 единиц. Согласно проведенным исследованиям – этого не достаточно. Чтобы обеспечить потребности горожан необходимо увеличить число техники до 293 единиц днем и 154 единиц вечером.

Недовыпуск подвижных единиц на линию, недостаточное обеспечение транспортом в вечернее время суток – основная проблема муниципального транспорта, считает глава администрации Тулы Евгений Авилов. Это приводит к длительным интервалам движения и несоблюдению установленного расписания. В среднем ежедневный недовыпуск техники на маршруты составляет порядка 15-20%.

Пути решения

Для того, чтобы сделать проезд в муниципальном общественном транспорте более удобным, предпринимается комплекс мер как для пассажиров, так и для сотрудников предприятия. В тульских трамваях, троллейбусах, автобусах с 1 марта уже возможна оплата безналом. Произвести ее можно с помощью транспортной или банковской карты, мобильного устройства. При этом способе расчетов стоимость проезда составляет 15 рублей.

С 1 апреля запланировано увеличение заработной платы водителей, слесарей, кондукторов на 35%. Достигнуты договоренности со сторонними перевозчиками о привлечении их в качестве субподрядчиков. Разработана мотивационная программа бесплатного обучения водителей с последующим трудоустройством.