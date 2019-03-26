В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником

Вечером 25 марта 2019 года, на улице Октябрьской (в районе поворота на улицу Гагарина) в Туле произошло необычное ДТП.

Боевая машина десанта, она же БМД, столкнулась с внедорожником «Land Rover». Военная гусеничная техника врезалась в заднюю часть иномарки. Об этом говорят фотографии очевидцев в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/699314" frameborder="0"></iframe> В Туле БМД столкнулся с внедорожником.Видео: соцсети

Инцидент прокомментировали местные силовики.

- В результате автоаварии никто не пострадал. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия и механизма его совершения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: Тула Жесть

Автор фото: Илья Сурков