В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником
Вечером 25 марта 2019 года, на улице Октябрьской (в районе поворота на улицу Гагарина) в Туле произошло необычное ДТП.
Боевая машина десанта, она же БМД, столкнулась с внедорожником «Land Rover». Военная гусеничная техника врезалась в заднюю часть иномарки. Об этом говорят фотографии очевидцев в соцсетях.
В Туле БМД столкнулся с внедорожником.Видео: соцсети
Инцидент прокомментировали местные силовики.
- В результате автоаварии никто не пострадал. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия и механизма его совершения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Фото: Тула Жесть
Автор фото: Илья Сурков
Автор фото: Илья Сурков
ИСТОЧНИК KP.RU