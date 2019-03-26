В Туле обманутые дольщики ждут сдачи своих квадратных метров

Долевое строительство, как инструмент приобретения жилья, появился около 15 лет назад. Благодаря беспроцентным инвестициям от дольщиков, застройщики реализовывали квартиры по сниженной цене. Многие семьи шли на риск быть обманутыми ради единственной возможности приобрести собственное жилье. Сейчас в Туле есть объекты долевого строительства, сдачи которых граждане ждут уже достаточно долго.

Держать руку на пульсе

На еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в его адрес продолжают поступать жалобы от туляков, участвующих в долевом строительстве. Сроки сдачи домов, в строительство которых они вложили средства, постоянно сдвигаются.

Алексей Дюмин подчеркнул, что проблемные вопросы, связанные с ООО «СК Фаворит», уже неоднократно обсуждались. В настоящее время строительство объектов не ведется.

По словам начальника инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко, при проведении внеплановых проверок компании были выданы предписания. В настоящее время образовалась задолженность по исполнительным листам.

Управление Росреестра по Тульской области было уведомлено о неисполнении обязательств по передаче квартир дольщикам, после чего государственная регистрация новых договоров была приостановлена. В декабре 2018 года и в феврале 2019-го инспекция организовала три встречи с инициативными группами дольщиков. Обозначенные на встречах сроки застройщиком не выполняются.

По просьбе Алексея Дюмина к решению этого вопроса подключилась прокуратура. Первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков сообщил, что 14 марта было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на личном контроле прокурора области. Собранные данные позволяют сделать вывод о нецелевом использовании средств.

В настоящий момент решены вопросы по водоснабжению, водоотведению, газо- и теплоснабжению ЖК «Времена года». По словам председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, существенно продвинуться можно будет после реализации земельных активов застройщика. Это позволит закрыть исполнительное производство и завершить финансирование стройки. Для этого правительство региона оказывает содействие в работе с инвесторами. Переговоры находятся в стадии проработки проекта.

Алексей Дюмин дал указания продолжить активную работу в этом направлении:

- Необходимо контролировать все проблемные участки долевого строительства. Граждане должны понимать, что ситуация находиться под контролем.

Эпоха долевого строительства заканчивается

Многочисленные случаи обмана дольщиков, стали причиной того, что на смену долевому строительству придет проектное финансирование с привлечением банковских кредитов. Начиная с 1 июля 2019 года, застройщики больше не будут строить на деньги граждан, им придется либо использовать свои средства, либо брать кредит. Как и ранее, на рынок будут выводиться проекты на стадии котлована или нижних этажей.

Ситуация на рынке недвижимости будет меняться постепенно, но нововведения несомненно отразятся на его состоянии. С одной стороны, денежные средства дольщиков будут защищены. Банковское сопровождение сделки должно исключить риски остаться без жилья. Также, новостройки будут «расти» быстрее, ведь затягивать строительство на кредитные средства будет невыгодно. Чем быстрее объект будет сдан, тем быстрее застройщик получит деньги и погасит кредит.

С другой стороны, возможен рост цен на квадратные метры, ведь кредитные проценты придется включить в стоимость жилья. Также может сократиться количество застройщиков, так как в проектном финансировании смогут участвовать компании, введшие в эксплуатацию не менее 10 тыс. квадратных метров.