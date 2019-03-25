Даже, если вы живете на улице Хворостухина – у вас должно быть два выхода

В жилом массиве отсутствуют удобные въезды, поэтому многочисленные автовладельцы вынуждены передвигаться по внутридомовым территориям. Загруженность въездов усугубляется потоком машин к детскому саду, расположенному на территории «Паруса». В часы пик утром и вечером машины не могут разъехаться. Одни выезжают из ЖК, другие наоборот въезжают.

Кроме отсутствия заезда в большой микрорайон со стороны улицы Кирова, жильцы отмечают отсутствие тротуаров и неудобное расположение пешеходного перехода, из-за которого они вынуждены идти практически по проезжей части. Этой же дорогой большинство детей направляются в школы.

Ситуация на улице Хворостухина требует решения.

Сегодня тема организации движения и благоустройства территории жилого комплекса был поднята на оперативном совещании. Начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев доложил о текущем состоянии в районе новостройки:

- В ходе объезда улицы Хворостухина был выявлен ряд недостатков, требующих решения. Необходимо укрепление грунта по обеим сторонам на всем протяжении дороги, вывоз строительного мусора, остановленного на обочинах и вдоль тротуаров, обустройство подходов к подъездам многоквартирных домов и к остановочному павильону. Следует заменить имеющиеся трубы под переходом через Щегловский ручей на большие по диаметру, обустроить спуск к ручью, установить пандус для прохода с детскими колясками.

Комментируя дорожную ситуацию, Максим Колычев заметил, что заезд во дворы осуществляется с Новомедвенского проезда, а выезд выходит на дальний участок улицы Хворостухина. Их удаленность приводит к образованию пробок и жители просят организовать еще один дополнительный въезд, чтобы избежать пробок. Также требуется три новых пешеходных перехода – сейчас жители вынуждены переходить дорогу по проезжей части.

По словам начальника отдела по благоустройству, 21 марта с жителями домов на улице Хворостухина проходило совещание по вступлению в программу комплексного благоустройства.

Глава администрации Евгений Авилов остался не доволен проделанной ведомством работой, отметив, что это пример, как не надо руководить в районе:

- О существовании вышеперечисленных проблем мы знаем из прямых обращений граждан, средств массовой информации, социальных сетей. Вы сейчас передо мной что ли задачи ставите? Определите с профильными управлениями, кто за что отвечает, установите сроки, ответственных. Дорожная карта должна быть готова к следующему оперативному совещанию. Нужны конкретные действия по приведению ситуации в нормативное состояние. Люди требуют благоустройства, озеленения. Мне нужно решение. Все механизмы у Вас есть.

После оперативного совещания Евгений Авилов выехал на место, провел совещание и обозначил первоочередные задачи по благоустройству данной территории. Он поручил разработать программу первоочередных мероприятий по благоустройству этой территории, провести здесь работы в рамках городских субботников в апреле текущего года. Главному управлению по Пролетарскому территориальному округу поручено в постоянном диалоге контактировать с жителями для оперативного решения задач и по благоустройству территории, прилегающей ко дворам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Туляки: на ул. Хворостухина отсутствует левая стрелка на светофоре

Ранее сообщалось, что до 1 марта на дороге по ул. Хворостухина около ЖК «Парус» установят светофор с левой стрелкой. Эта мера должна была позволить жителям поворачивать налево к своим домам. Однако, по словам туляков, работы до сих пор не были произведены (подробности)