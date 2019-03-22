Растопили лед: легенды отечественного хоккея сыграли на Губернском катке в Туле

Вечером 22 марта в Туле состоялось торжественное закрытие Губернского катка, который радовал жителей и гостей города с начала декабря. Собравшиеся могли наблюдать поистине уникальное событие – хоккейный матч между командой легенд отечественного хоккея и сборной ночной хоккейной лиги Тульской области.

По приглашению губернатора Алексея Дюмина в Тулу приехали Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие.

С приветственным словом к зрителям и болельщикам обратились первый замгубернатора Валерий Шерин и прославленный хоккеист Александр Якушев.

«Каток всю зиму был заполнен, это значит, что люди у нас любят зимние виды спорта. От лица губернатора благодарю легенд хоккея за то, что они приехали к нам сегодня», — сказал Шерин.

«Мы много лет приезжаем сюда, с Тульской областью нас связывают хорошие, дружеские отношения. И развитию хоккея способствует любовь к этому спорту у руководства области», - поддержал его Александр Якушев.

Александр Якушев

После этого Шерин и Якушев произвели символическое вбрасывание шайбы.

Также с 20:30 до 22:00 туляков ждут массовые катания под музыку DJ Деш, DJ Салават. На сцену выйдет танцевальная группа NEO. А чтобы не замерзнуть - на площади Ленина работают точки питания с горячим чаем, кофе и глинтвейном.

Кстати, после официально закрытия каток проработает еще 10 дней - до 31 марта.