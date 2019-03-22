2019-03-22T17:28:35+03:00
Политика

Алексей Дюмин: Наша цель - разработка стратегии промышленного роста

21 марта в Москве под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность»
Наталья КОНОВА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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В ходе заседания обсудили такие важнейшие вопросы, как нормативное регулирование промышленной политики, приоритетные отрасли развития, инвестиционная деятельность и обеспечение доступности финансирования, поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки и др.

- Промышленная политика – один из важнейших элементов экономического благополучия страны, - подчеркнул Алексей Дюмин. - В Указе Президента России сформулированы амбициозные, стратегические задачи. Первоочередная цель - вхождение страны в топ-5 экономик мира. Без системного, ритмичного развития промышленного комплекса эту задачу не решить. Среди основных целей:

- ускорение технологического развития страны, в т. ч. за счет увеличения доли инновационных предприятий до 50%;

- создание в базовых отраслях экономики, в т. ч. обрабатывающей промышленности, высокопроизводительного экспортоориентированного сектора.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

ВАЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

- Практически в каждом из 12 нацпроектов есть части, находящиеся в поле деятельности рабочей группы, - отметил Дюмин. - В первую очередь, это программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ее аудитория – средний и крупный промышленный бизнес. Тульская область принимает в программе активное участие. Она стала хорошим стимулом для внедрения современных управленческих практик, технологического обновления. Ее внедрение обеспечивает устойчивый рост производительности труда, возможность переобучения сотрудников и продолжения работы на предприятии.

Важный ориентир - проект «Международная кооперация и экспорт». Его цель: удвоить несырьевой экспорт к 2024 году. Для этого идет поиск новых подходов в продвижении на международные рынки, изучении и локализации глобальных цепочек добавленной стоимости, создании принципиально новых продуктов.

В таких проектах, как «Наука», «Экология», «Малый и средний бизнес» так же поставлены цели, сформированы правила и механизмы развития промышленности. Рабочая группа должна проанализировать работу этих механизмов, дать предложения по их дополнению и уточнению.

- Сегодня перед страной стоят вызовы, которые могут существенно повлиять на динамику промышленного роста, - подчеркнул Дюмин. - В экономике еще высока роль сырьевого сектора. По мере развития новых технологий усиливается риск радикального удешевления сырья. Надо выходить на внешние рынки с новым, высокотехнологичным продуктом. Высока зависимость отечественной промышленности от бюджетных и квази-бюджетных инвестиций. Необходимо обеспечить неизменность правил работы и долгосрочного инвестирования, сформулировать конкретные меры, позволяющие снизить риски инвесторов. Речь идет о законе о поощрении и защите капиталовложений. Новая редакция закона направлена на развитие в России уникальных прорывных технологий.

Актуален вопрос увязки развития транспортной и энергетической инфраструктуры страны с реализацией крупных инвестпроектов. Для запуска новых производств надо строить примыкающие ж/д, газораспределительные и электроподстанции. Для крупных экспортеров – обустраивать акватории рядом с новыми морскими терминалами, устанавливать льготные ж/д тарифы на перевозку продукции.

ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМУ РАБОТЫ

Алексей Дюмин отметил, что обсуждение подобного рода механизмов, содействие в их настройке исходя из реальных потребностей промышленного бизнеса станет важной частью работы группы.

- Наша цель – выработка стратегии промышленного роста, способной обеспечить диверсификацию промышленности и изменение роли России на мировых товарных рынках. Определять этот рост должны понятные, счетные показатели, такие как рост объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, рост выпуска и рост несырьевого, промышленного экспорта. Рабочую группу при этом предлагаю рассматривать как живую, постоянно действующую площадку для выработки конкретных предложений, основанных на практике успешных регионов и компаний, - подчеркнул Алексей Дюмин.

После сбора и обобщения предложений регионов принято решение о создании рабочих подгрупп: «Нормативное регулирование промышленной политики», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная деятельность и обеспечение доступности финансирования», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» и др.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

- Одна из основных задач – увеличение инвестиций в основной капитал, - отметил Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - Для этих целей разработан новый механизм поддержки производителей для поддержки экспорта (КППК). С 1 апреля начинается отбор предприятий – участников проекта на федеральном и региональном уровнях. В этом году планируется подписать около 250 соглашений.

Про поддержку «экспортных флагманов» — крупнейших промышленных предприятий неоднократно говорил и Алексей Дюмин. Только в Тульском регионе их более десятка, некоторые из них являются лидерами по экспорту не только в России, но и в Центральной Европе.

Напомним, что в марте этого года, в рамках визита в Тульский регион Министра финансов РФ Антона Силуанова достигнуто предварительное соглашение в рамках проекта поддержки экспорта (КППК) с компанией «Щекиноазот». Это реальный пример поддержки предприятия, ориентированного на промышленный экспорт.

В рамках эффективного механизма поддержки промышленности в сфере одной из приоритетных отраслей «Машиностроение» есть договоренность о содействии со стороны Фонда развития промышленности Тульской области предприятию «Черметсталь».

В финале заседания Алексей Дюмин призвал еще раз подчеркнул: «Нам предстоит большая работа по формированию предложений в совершенствовании механизмов поддержки промышленности, направленных на технологический прорыв в базовых отраслях».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульском регионе за 2018 год - более 749 миллиардов рублей с ростом более 16%.

В этом вопросе ключевая роль у предприятий-экспортеров. Почти 100% экспорта в Тульской области приходится на экспорт несырьевой продукции, который в 3,3 раза превышает импорт.

Более 150 миллиардов рублей - таков объем инвестиций в Тульском регионе в основной капитал в 2018 году. Прирост составил более 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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