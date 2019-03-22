2019-03-22T17:21:42+03:00
Происшествия

Тульские судебные приставы закрывают караоке-бар "Гэтсби"

Причиной тому, вероятно, стали нарушения правил пожарной безопасности в заведении
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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22 марта 2019 года, судебные приставы УФСПП России по Тульской области прибыли в караоке-бар "Гэтсби", расположенный на улице Тургеневской, 9 в Туле, чтобы его закрыть.

Предположительно, в заведении были найдены нарушения пожарной безопасности, наличие которых может угрожать жизни и здоровью посетителей.

Суд постановил запретить деятельность "Гэтсби" в обеспечительных мерах до момента принятия решения судом по делу в полном виде. Обязанность немедленно исполнить решение суда возложена на тульских судебных приставов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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