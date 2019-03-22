Тульские судебные приставы закрывают караоке-бар "Гэтсби"

22 марта 2019 года, судебные приставы УФСПП России по Тульской области прибыли в караоке-бар "Гэтсби", расположенный на улице Тургеневской, 9 в Туле, чтобы его закрыть.

Предположительно, в заведении были найдены нарушения пожарной безопасности, наличие которых может угрожать жизни и здоровью посетителей.

Суд постановил запретить деятельность "Гэтсби" в обеспечительных мерах до момента принятия решения судом по делу в полном виде. Обязанность немедленно исполнить решение суда возложена на тульских судебных приставов.

Фото: Алексей ФОКИН