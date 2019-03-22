Тула готовится к весеннему паводку

В преддверии весеннего половодья в Тульской области полным ходом идут подготовительные работы. Заблаговременное проведение подготовительных мероприятий является важным этапом в работе и позволяет снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Тула тоже готовится к паводку.

По прогнозам, вешние воды могут подтопить 12 участков с населением 460 человек. Также есть риск подтопления территорий промышленных объектов. Среди них - АО «АК Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ПАО «Завод Тула», АО «Тулажелдормаш», ТТФ «Мехстроймост», МКП «Тулгорэлектротранс», ГУЗ ТО «СПИДиИЗ». Рискуют пострадать от подтопления и три канализационные снасосные станции АО «Тулгорводоканал».

Осуществляется наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений Тулы и гидросооружений АО «Щекинская ГРЭС» и АО «Косогорский металлургический завод». Водохранилище «Щекинской ГРЭС» готово принять до 5,5 млн кубометров паводковых вод.

В зонах возможного подтопления на период весеннего паводка для организации спасательных работ создается группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Подготовлен запас продуктов, воды, медикаментов и предметов первой необходимости. Туляков инструктируют о необходимых мерах безопасности во время паводка. Также жителям Тулы раздают памятки с правилами безопасного поведения во время чрезвычайных происшествий и номерами эстренных служб.

Центр гражданской защиты и спасательных работ располагает аварийно-спасательными машинами, лодками, катером и другой вспомогательной техникой. Есть машина с цистерной для подвоза воды. Спасатели регулярно проводят тренировки и учения. Вопрос временного размещения граждан, пострадавших от подтопления, проработан администрацией города.

Ситуация с паводком находится под постоянным контролем регионального управления МЧС, органов местного самоуправления и всех взаимодействующих структур.