2019-03-22T17:11:19+03:00
Общество

Тула готовится к весеннему паводку

В Тульском регионе идут подготовительные работы, призванные снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
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В преддверии весеннего половодья в Тульской области полным ходом идут подготовительные работы. Заблаговременное проведение подготовительных мероприятий является важным этапом в работе и позволяет снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Тула тоже готовится к паводку.

По прогнозам, вешние воды могут подтопить 12 участков с населением 460 человек. Также есть риск подтопления территорий промышленных объектов. Среди них - АО «АК Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ПАО «Завод Тула», АО «Тулажелдормаш», ТТФ «Мехстроймост», МКП «Тулгорэлектротранс», ГУЗ ТО «СПИДиИЗ». Рискуют пострадать от подтопления и три канализационные снасосные станции АО «Тулгорводоканал».

Осуществляется наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений Тулы и гидросооружений АО «Щекинская ГРЭС» и АО «Косогорский металлургический завод». Водохранилище «Щекинской ГРЭС» готово принять до 5,5 млн кубометров паводковых вод.

В зонах возможного подтопления на период весеннего паводка для организации спасательных работ создается группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Подготовлен запас продуктов, воды, медикаментов и предметов первой необходимости. Туляков инструктируют о необходимых мерах безопасности во время паводка. Также жителям Тулы раздают памятки с правилами безопасного поведения во время чрезвычайных происшествий и номерами эстренных служб.

Центр гражданской защиты и спасательных работ располагает аварийно-спасательными машинами, лодками, катером и другой вспомогательной техникой. Есть машина с цистерной для подвоза воды. Спасатели регулярно проводят тренировки и учения. Вопрос временного размещения граждан, пострадавших от подтопления, проработан администрацией города.

Ситуация с паводком находится под постоянным контролем регионального управления МЧС, органов местного самоуправления и всех взаимодействующих структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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