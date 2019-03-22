В Туле собака сутки ждала у дороги выбросившего ее хозяина

20 марта 2019 года, недалеко от поселка Сергиевское в Туле неизвестный молодой человек вытащил собаку из своего авто, оставил на обочине и уехал.

Его питомец больше суток сидел, не сходя с места, и смотрел на проезжавшие мимо машины, в надежде, что за ним вернутся.

Фото тульского Хатико были опубликованы в соцсети. Его история тронула сердца местных жителей.

Неравнодушные накормили собаку и отвезли в приют «Континент+». Сейчас псу ищут нового хозяина.

Адрес приюта «Континент+»:

Тула, пос. Сергиевское, ул. Садовая, 1.

Телефоны:

72-76-21, 8-963-933-35-35.