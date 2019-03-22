2019-03-22T13:02:22+03:00
Происшествия

В Тульской области корью заболели 11 человек

Причиной тому стало отсутствие прививок
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С начала 2019 года года в Тульской области корью заболели 11 человек. Среди заразившихся - семья из семи человек, которые когда-то отказались от прививок по религиозным соображениям. Об этом сообщает Первый Тульский.

Известно, что в прошлом году корью переболели 16 человек. По заверениям медиков, все они были не привиты.

- Основной мерой профилактики кори является иммунизация. Привиться против кори можно в ГУЗах по месту жительства, учебы или работы, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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