С начала 2019 года года в Тульской области корью заболели 11 человек. Среди заразившихся - семья из семи человек, которые когда-то отказались от прививок по религиозным соображениям. Об этом сообщает Первый Тульский.

Известно, что в прошлом году корью переболели 16 человек. По заверениям медиков, все они были не привиты.

- Основной мерой профилактики кори является иммунизация. Привиться против кори можно в ГУЗах по месту жительства, учебы или работы, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.