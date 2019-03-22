В Туле открыли долгожданный Центр художественной гимнастики

В Туле, наконец, состоялось открытие Центра художественной гимнастики в Заречье (ул. Ствольная, 104).

Новый комплекс оборудован разминочным залом, залом хореографии и большим залом с трибунами на 121 посадочное место.

Созданные профессионалами помещения соответствуют всем современным требованиям. В новых залах уже тренируются гимнастки СШ «Триумф».

Фото: Правительство ТО

Пропускная способность центра в день насчитывает 300 человек единовременно. Это позволяет снять нагрузку с помещения на улице Староникитской, в котором проходили учебно-тренировочные занятия, а также перевести 7 групп художественной гимнастики из помещений, находящихся на базе нескольких центров образования.

Фото: Правительство ТО

Стоит отметить, что технические условия нового спорткомплекса позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.