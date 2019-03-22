2019-03-22T12:23:59+03:00
Общество

В Туле открыли долгожданный Центр художественной гимнастики

Завершение строительства Центра находилось на личном контроле губернатора Алексея Дюмина
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле, наконец, состоялось открытие Центра художественной гимнастики в Заречье (ул. Ствольная, 104).

Новый комплекс оборудован разминочным залом, залом хореографии и большим залом с трибунами на 121 посадочное место.

Созданные профессионалами помещения соответствуют всем современным требованиям. В новых залах уже тренируются гимнастки СШ «Триумф».

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Пропускная способность центра в день насчитывает 300 человек единовременно. Это позволяет снять нагрузку с помещения на улице Староникитской, в котором проходили учебно-тренировочные занятия, а также перевести 7 групп художественной гимнастики из помещений, находящихся на базе нескольких центров образования.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Стоит отметить, что технические условия нового спорткомплекса позволят проводить в нем всероссийские соревнования по художественной, эстетической гимнастике, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Администрацию МО Яснополянское обязали принять на учет дорогу в деревне Телятинки
На проспекте Ленина в Туле нашли труп
Тульскую пожарную выставку посетили первоклашки
За неделю в Тульской области произошло 39 пожаров
Экс-сотрудника учреждения тульского минздрава заключили под домашний арест
В поселке Егнышевка сгорела дача
Житель Тульской области через 10 лет после изнасилования девушки отправится под суд
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
Житель Тульской области отработает 360 часов за избиение матери
Тулячка заплатит 140 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
Дмитрий Медведев вручил правительственные награды создателям музейного комплекса «Куликово поле»
Житель Тульской области за долг по алиментам отработает шесть месяцев
Лже-соцработница обманула пенсионерку на круглую сумму
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
Тулякам расскажут, как начать зарабатывать
Туляк похитил из чужого подвал 10-литровую бутыль с домашним вином
А зарыть забыли: жительница Скуратово пожаловалась на "раскопки" на остановке
Туляк пытался вынести из гипермаркета товары на три тысячи рублей
Житель Тульской области отправится в колонию за кражу телевизора
В Туле пройдут общественные слушания в преддверии сезона охоты 2019-2020 годов
В Туле бывший почтальон присвоила 123 тысячи рублей, причитавшихся пенсионерам
В Тульской области двое мужчин до смерти забили знакомого