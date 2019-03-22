2019-03-22T10:23:30+03:00
Общество

Лечение радоном

"Комсомолка" узнала, чем полезен радон и в чем состоят его целебные свойства
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Радонолечение показано к применению при различных заболеванияхРадонолечение показано к применению при различных заболеваниях
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О лечении радоном рассказал главный врач санатория «Строитель» Андрей Демьянов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

С древних времен человечество стремилось к красоте и здоровью и с этой целью использовало дары природы. Радон относительно «молод»: его обнаружили около 100 лет назад. Целебные свойства газа почти сразу нашли активное применение в медицине.

В природе встречается не так много естественных источников воды, обогащенных радоном. В местах, где они есть, построены известные во всем мире курорты. Благодаря им, а также современным технологиям, позволившим воссоздавать целебное воздействие газа с помощью специальной аппаратуры, процедуры стали особенно популярны в наши дни.

Растворяясь в различных средах (воздух, вода, масло), радон образует активные лечебные формы, в основе которых лежит щадящая стимуляция защитно-восстановитeльных функций и иммунологической реактивности внутренних органов и организма в целом.

Показания

Радонолечение показано к применению при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем (в особенности при астме), лор-органов и ЖКТ, различных болезнях и дисфункциях гинекологического и урологического характера, в том числе при половых расстройствах, функциональных сбоях щитовидной железы и эндокринной систeмы, а также при избыточном весе, невралгиях, болезнях позвоночника и болевых синдромах.

Виды лечения

Процедуры с применением радона:

воздушно-радоновые ванны,

радоно-масляные аппликации.

Результат

Радоновые ванны полезны для нормализации обменных процессов. Благоприятное воздействие испытывает ЦНС человека. Согласно проведенным медицинским исследованиям, частицы этого инертного газа оказывают противовоспалительное, противоболевое и успокаивающее воздействие.

Радоносодержащие субстанции способствуют снятию соматических проявлений стресса, нормализации сна, улучшению углеводного обмена, стимуляции регенерации тканей и мн. др. Ощутимые результаты можно увидеть спустя 2-3 недели, а иногда через месяц после курса процедур. При этом эффект длится 3-6 месяцев.

Адрес: Тульская область, г. Алексин, Бор.

Телефоны:

8-800-500-55-71 (бронирование)

+7 (4872) 33-39-14 Татьяна Игнатова, stroitel@sanatory.biz

+7 (930) 791-33-65, +7 (4872) 79-33-65 Юлия, sanatory.bron@mail.ru

+7 (930) 791-33-95, +7 (4872) 79-33-95 Галина, stroitel_alexin_ok@mail.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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