Лечение радоном
О лечении радоном рассказал главный врач санатория «Строитель» Андрей Демьянов.
Фото: Алексей ФОКИН
С древних времен человечество стремилось к красоте и здоровью и с этой целью использовало дары природы. Радон относительно «молод»: его обнаружили около 100 лет назад. Целебные свойства газа почти сразу нашли активное применение в медицине.
В природе встречается не так много естественных источников воды, обогащенных радоном. В местах, где они есть, построены известные во всем мире курорты. Благодаря им, а также современным технологиям, позволившим воссоздавать целебное воздействие газа с помощью специальной аппаратуры, процедуры стали особенно популярны в наши дни.
Растворяясь в различных средах (воздух, вода, масло), радон образует активные лечебные формы, в основе которых лежит щадящая стимуляция защитно-восстановитeльных функций и иммунологической реактивности внутренних органов и организма в целом.
Показания
Радонолечение показано к применению при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем (в особенности при астме), лор-органов и ЖКТ, различных болезнях и дисфункциях гинекологического и урологического характера, в том числе при половых расстройствах, функциональных сбоях щитовидной железы и эндокринной систeмы, а также при избыточном весе, невралгиях, болезнях позвоночника и болевых синдромах.
Виды лечения
Процедуры с применением радона:
воздушно-радоновые ванны,
радоно-масляные аппликации.
Результат
Радоновые ванны полезны для нормализации обменных процессов. Благоприятное воздействие испытывает ЦНС человека. Согласно проведенным медицинским исследованиям, частицы этого инертного газа оказывают противовоспалительное, противоболевое и успокаивающее воздействие.
Радоносодержащие субстанции способствуют снятию соматических проявлений стресса, нормализации сна, улучшению углеводного обмена, стимуляции регенерации тканей и мн. др. Ощутимые результаты можно увидеть спустя 2-3 недели, а иногда через месяц после курса процедур. При этом эффект длится 3-6 месяцев.
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