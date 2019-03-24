2019-03-24T13:35:24+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли 15-летних подростков, потерявшихся в лесу

Ребята провели в лесу менее трех часов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Суворовском районе нашли двух 15-летних подростков, потерявшихся в лесу. Сообщение об их пропаже поступило в полицию вечером в субботу.

По тревоге был поднят весь личный состав межмуниципального отдела МВД. Также полицейским помогали волонтеры. Подростков искали, объезжая лесную заболоченную местность на специальной технике. Именно здесь потерявшиеся, предположительно, находились.

Подростки, перемещаясь по лесу, смогли найти участок, где ловила мобильная связь, и описали приметы места. Благодаря этому сотрудники полиции, волонтеры и другие оперативные службы района выяснили приблизительное местонахождение потерявшихся и обнаружили их. Ребята провели в лесу менее трех часов. По предварительным данным, угроз их жизни и здоровью нет, сообщает УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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