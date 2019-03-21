Получите «Паспорт кожи»

Что такое «Паспорт кожи», кому он нужен и зачем, рассказывает хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики Тульского флебологического центра Роман Кузнецов.

Роман Кузнецов

– «Паспорт кожи» - это так называемая карта кожи, на которой отображены, пронумерованы и проанализированы компьютером все новообразования: в первую очередь речь идет о пигментированных — проще говоря, о родинках. Пациента фотографируют специальной техникой в четырех проекциях: спереди, сзади и по бокам, картинка анализируется, каждое образование описывается, определяется степень риска или наличие у него патологических изменений, если наблюдения ведутся в динамике.

– Насколько в России распространено заболевание меланома?

– Если говорить о солнце, в Африке и в странах Средиземноморья меньше случаев меланомы, чем в странах Скандинавии. И этому есть логическое объяснение. Не каждая родинка — предвестник меланомы. Существует миф, что если поранить или еще как-то воздействовать на родинку — например, солнечным излучением, — обязательно возникнет рак. Это вовсе не так. Озлокачествление происходит, если есть мутация генетического материала, если в ядре клетки меняется ДНК и может развиться меланома. Непрофессионал не отличит такую родинку от обычной, эти родинки есть не у каждого, и, более того, даже если у человека есть диспластический невус, то не факт, что из него разовьется меланома.

– С чем связаны риски?

– В нашей коже есть отдельные клетки — меланоциты, содержащие пигмент меланин, которые не скапливаются в виде родинок, а просто рассеяны по коже. Их ферментная система реагирует на солнечные лучи: выбрасывается пигмент и появляется загар. Но в отличие от родинки, которая находится на теле постоянно, загар проходит. То есть эти клетки — своего рода защитный экран, появляющийся под воздействием ультрафиолета. Для того чтобы у светлокожего европейца появился такой экран, ему нужно быть на солнце, загореть или даже обгореть. А у лиц с шестым типом кожи (африканцы) или пятым (пакистанцы или индусы) этот защитный экран существует от рождения. Соответственно, у финна или шведа та же родинка будет более уязвима, потому что в ее окружении нет защитных элементов, поглощающих ультрафиолетовые лучи. Получается, загар является и проявлением активности клеток, содержащих меланин, и одновременно их защитой.

– Загорать вредно?

– Вредно по двум причинам. Первая – не надо испытывать организм на прочность. Ультрафиолет провоцирует изменения генетического материала в предрасположенных к этому родинках. Загар, конечно, смягчает его воздействие, но у защитной функции тоже есть определенный ресурс. Вторая причина – иссушение кожи. Ультрафиолет очень плохо действует на эластические волокна, есть даже такое заболевание – солнечный эластоз. Дерма, каркас нашей кожи, состоит из коллагеновых и эластических волокон, и если первые практически не реагируют на солнечные лучи, то вторые под их воздействием ослабевают. А слабый каркас – это более дряблая, обвисшая, морщинистая кожа.

– Кому нужен «Паспорт кожи»?

– Каждый человек может получить такой паспорт. Это не обязательно, но желательно. В какой-то степени это сродни диспансеризации: вы же ходите к определенным специалистам с определенной частотой, к кому-то – раз в год, к кому-то – раз в три года. Это дает некоторую гарантию, что отклонения от нормы будут выявлены на той стадии, на которой они поддаются лечению. «Паспорт кожи» – новинка, он у нас появился совсем недавно, в октябре 2017 года. Наши дерматологи и онкологи говорили о нем давно, и теперь такое обследование стало реальностью.

– В каком возрасте делается процедура?

– К сожалению, меланома – достаточно «молодая» опухоль. Так что чем раньше составляется «Паспорт кожи», тем лучше. Если у вас множественные родинки, можно повторить процедуру через год или два: посмотреть динамику, выявить новые образования или зафиксировать изменение старых. Ведь «Паспорт кожи» позволяет осмотреть все родинки. Если при первичном обследовании не выявлено ни одного образования – предшественника меланомы, то несколько лет можно спать спокойно. Но вот если найден диспластический невус, а тем более несколько, мы бы настоятельно рекомендовали пройти эту процедуру. Наши пациенты делятся на три группы: первая – без подозрительных образований на коже, вторая – диспластических невусов один или два, здесь мы можем предложить их удаление. Как говорят немецкие дерматологи, «лучше больше шрамов, но меньше могил». Не хочется удалять – приходи каждый год, обследуйся. Третья группа – множественные диспластические невусы. Конечно, их можно постепенно вырезать, но важно понимать, что здесь мы говорим о разнице в рисках: если у вас не одно, а десять таких образований, риск возникновения меланомы возрастает в 12 раз. Лучше записаться на прием к врачу и проверить свое здоровье.

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