Внимание к своему здоровью – полноценная жизнь

Ежегодно в России рак полости рта обнаруживают у более 10 000 людей. Мужчины заболевают данным видом рака почти в 4 раза чаще, чем женщины. Больше половины заболевших приходят к врачу на поздних стадиях, когда добиться полного излечения невозможно. А ведь рак полости рта хорошо диагностируется и лечится.

Как распознать заболевание на ранних стадиях, рассказывает главный врач ГУЗ «Тульскаяобластная стоматологическая поликлиника» Алексей Алоисович Эрк.

Алексей Алоисович Эрк

Тульская область является первым регионом РФ, внедрившим метод аутофлуоресцентной стоматоскопии в 2015 году для выявления предраковых и онкологических заболеваний полости рта (онкоскрининг). Теперь он доступен каждому жителю. При поддержке Министерства здравоохранения Тульской области и ТТФОМС уже с середины 2015 года аутофлуоресцентная стоматоскопия включена в территориальную программу обязательного медицинского страхования населения Тульской области и оказывается бесплатно по полису ОМС. В конце 2016-го комплекты «АФС» были приобретены для стоматологических и смотровых кабинетов ГУЗ Тульской области. А для жителей отдаленных районов Тульской области процедура проводится при посещении ими передвижных стоматологических комплексов ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». Данный метод проводится с применением комплекта «АФС», который является разработкой отечественных ученых Института общей физики РАН им. Прохорова. Он позволяет выявить очаги аномального свечения или его отсутствие – «эффект темного пятна». В таких случаях проводится цитологическое исследование или пациент сразу направляется в онкологический диспансер.

За четыре года в Тульской области проделан огромный объем работы в данном направлении, и начиная с 2016 года получена хорошая динамика. Благодаря работе врачей-стоматологов и специалистов смотровых кабинетов, взаимодействию стоматологической службы, первичного звена и онкологической службы результаты закрепились и улучшились. Жители области стали активно обследоваться, что приятно, это значит, что они проявляют повышенный интерес к своему здоровью. И главное, что наконец-то пришло понимание важности ранней диагностики заболеваний, этапа, когда человеку можно помочь и добиться полного выздоровления. Последнее время многие пациенты на прием приходят не просто проверить состояние зубов, а именно проверить состояние полости рта в целом на предмет новообразований. Многие частные стоматологии тоже активно стали отправлять пациентов на дополнительную диагностику методом АФС. В нашей практике особое внимание уделяется пациентам с заболеваниями слизистой на приеме у пародонтолога и стоматолога-ортопеда.

На сегодняшний день с января 2019 года мы отправили на дообследование в онкодиспансер после проведения АФС порядка 40 человек, и в обязательном порядке поддерживаем с такими пациентами обратную связь.

Только цифры

Всего за период 2015-2018 гг. методом аутофлуоресцентной стоматоскопии обследовано более 400 тысяч человек. Выявлена патология слизистой оболочки рта у более 26 тысяч пациентов, подтвержден диагноз злокачественного новообразования полости рта более чем у 170 пациентов, на ранних стадиях – около 60 % случае, предраковые заболевания и доброкачественные новообразования слизистой оболочки рта выявлены более чем у 739 пациентов.

Почти у 24 тысяч пациентов, не предъявляющих жалоб, были выявлены воспалительные заболевания СОР, проявляющиеся в виде краевого красного свечения области маргинальной части десны. Данные пациенты были направлены на лечение к пародонтологу.

Опыт Тульской области является передовым, и наши стоматологи активно делятся данным опытом с другими регионами РФ. Диагностика рака полости рта, особенно на раннеи стадии, затруднена, поэтому, заметив какие-либо изменения в полости рта, необходимо немедленно обратиться к стоматологу в поликлинику. Само обследование бесплатное, занимает буквально 2-5 минут и не требует дополнительной подготовки. Поэтому пациентам важно помнить, что даже при отсутствии каких-либо жалоб необходимо посещать стоматолога 1 раз в год.

Факторы риска

Большинство случаев рака полости рта можно предотвратить, если избегать известных факторов риска или стараться минимизировать их воздействие на организм. Курение и алкоголь – главные причины возникновения рака полости рта. У курящих и/или пьющих людей рак полости рта возникает в 6 раз чаще по сравнению с некурящими и непьющими. У 1/3 больных раком губы появление заболевания связано с длительным пребыванием на открытом солнце. Необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей, пользоваться солнцезащитными кремами. Еще один возбудитель рака – вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем. Также как причина онкообразований может быть постоянное травмирование слизистой оболочки полости рта острыми краями зубов, зубными протезами и т. п.

Важную роль в профилактике рака полости рта играет гигиена – регулярная тщательная чистка зубов, своевременное лечение кариеса, регулярное посещение стоматолога.

Здоровая слизистая имеет зеленое свечение

Принцип работы АФС

Он обусловлен разницей свечения слизистой оболочки полости рта в свете с длиной волны 400 нм при осмотре через специальные очки-светофильтр.

Здоровая слизистая имеет зеленое свечение, патологически измененная: ярко-красное свечение при воспалении, снижение интенсивности свечения или отсутствие свечения – «эффект темного пятна» при предраковых изменениях и раке.

! К сожалению, большая часть запущеных случаев онкологических заболеваний в стоматологии выявляется при позднем обращении пациента к врачу.

Симптомы, которые должны настораживать:

непроходящая простуда на губах;

уплотнения, воспаления или длительно незаживающие раны во рту;

боли в горле или ухе;

белые или красные пятна на слизистой оболочке полости рта, затруднение при жевании, глотании;

охриплость голоса;

увеличение лимфатических узлов;

повышенное слюноотделение;

необъяснимая потеря веса.

Если у вас один или несколько симптомов, проконсультируйтесь со стоматологом или онкологом.

ПОМНИТЕ, ранняя диагностика рака полости рта - залог сохранения вашей жизни и успешного лечения!

На сайте Тульской областной стоматологической поликлиники есть график дней открытых дверей, когда врачи проводят профилактические осмотры. Любой человек без предварительной записи может прийти в такие дни в поликлинику и пройти стоматологический осмотр и аутофлуоресцентную стоматоскопию на онкопатологию полости рта. И если будет выявлено какое-либо заболевание, пациента возьмут на диспансерный учет и будут лечить или направят на обследование к врачу-онкологу.

Метод аутофлуоресцентной стоматоскопии направлен на выявление очагов аномального свечения СОР и соблюдение онкологической настороженности при проведении осмотров, по его результатам не может быть поставлен диагноз ЗНО. Биопсия является обязательным методом подтверждения диагноза при подозрении на наличие онкологических заболеваний.

Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение). Тел. (4872) 49-53-11. www.tosp.tula-zdrav.ru