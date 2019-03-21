2019-03-21T09:37:20+03:00
Общество

Губернский каток в Туле закроют матчем с легендами

В спортивном празднике, по приглашению губернатора Алексея Дюмина, примут участие звезды советского и российского хоккея
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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22 марта 2019 года, на Губернском катке сыграют легенды отечественного хоккея в матче против сборной ночной хоккейной лиги Тульской области. Такое действо пройдет в Туле впервые.

С спортивном празднике, по приглашению губернатора Алексея Дюмина, примут участие звезды советского и российского хоккея: Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие.

Начало матча в 19:00.

С 20:30 до 22:00 пройдет массовое катание для всех желающих. Оно будет сопровождаться зажигательными треками DJ Деша и DJ Салавата. На сцену также выйдет танцевальная группа NEO.

На площади Ленина для туляков и гостей города также будут работать точки питания с горячим чаем, кофе и глинтвейном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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