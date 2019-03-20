2019-03-20T17:45:23+03:00
Общество

ЕвроХим поддержит Менделеевскую олимпиаду по химии

В ней будут школьники из 30 стран мира. Нашим ребятам предстоит бороться с сильнейшими командами планеты, в том числе с вундеркиндами из Китая
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Наступивший 2019 год объявлен Международным годом Периодической таблицы Менделеева. В апреле юные химики из разных уголков планеты съедутся в Россию, чтобы принять участие в Международной Менделеевской олимпиаде школьников. Ее организаторами выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт химии СПбГУ, Фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим».

Международная олимпиада по химии проводится в нашей стране уже в 53-й раз, но в этом году она станет совершенно особенной. В ней сразится рекордное количество национальных команд: свое участие подтвердили 30 стран. Впервые на олимпиаду приедет сборная Китая — страны, славящейся своими вундеркиндами. Ожидается, что противостояние российской и китайской команд станет одним из самых интересных моментов олимпиады.

В этом году турнир юных химиков ждет еще одно нововведение: впервые олимпиада пройдет не в Москве, а в Санкт-Петербурге. По словам председателя оргкомитета олимпиады, президента химического факультета МГУ Валерия Лунина, перенос места проведения олимпиады — дань памяти великому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Почти неделю — с 21 по 27 апреля участников ждут напряженные испытания. Сложность заданий увеличивается от тура к туру. Участники олимпиады должны не только решить задачи, но и продемонстрировать свои практические навыки в лаборатории. Результаты оцениваются в баллах, максимальное количество которых за три тура — 230. По словам организаторов, набрать их непросто даже очень одаренным детям. Но тем выше престиж победы в Международной Менделеевской олимпиаде.

Одними только тестами и испытаниями программа олимпиады не ограничивается. В свободное время у ее участников будет отличная возможность познакомиться с двумя красивейшими городами России — Санкт-Петербургом и Петергофом, где расположен Институт химии СПбГУ. Финансовую сторону взял на себя Фонд Андрея Мельниченко, постаравшийся организовать для школьников насыщенную культурную программу.

- Для нас важно создать для талантливых детей комфортную среду для общения, - подчеркнул исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. - Поэтому они поселятся в прекрасной гостинице, у них будет насыщенная культурная программа, а также свободное время. Фонд Андрея Мельниченко совместно с компанией «ЕвроХим» финансирует и организационно поддерживает такие международные проекты, как Менделеевская олимпиада школьников по химии, потому что так мы закладываем основу для формирования научных коллективов будущего.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко - первый в России частный фонд, финансирующий инфраструктурные образовательные проекты в сфере естественных наук. Для этого оборудуются специальные классы и лаборатории, где лучшие преподаватели региональных школ и вузов проводят бесплатные занятия для детей. В Тульской области образовательный центр фонда базируется в Новомосковске. Девятиклассники, занимающиеся в центре, уже занимали призовые места региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников по химии.

Компания «ЕвроХим» является одним из мировых лидеров в производстве азотных, фосфорных и калийных удобрений. В Тульской области крупнейшим активом «ЕвроХима» является Новомосковский «Азот». Один из последних образовательных проектов Фонда Андрея Мельниченко - «Программа поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК».

СПРАВКА «КП»

Международная Менделеевская олимпиада в 1997 году стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, проводившейся в СССР. Кроме юных химиков из России, стран СНГ и Балтии в ней принимают участие школьники из Болгарии, Македонии и Румынии, Венгрии, Турции. В 2019 году в число команд из 30 стран мира войдут Украина, Грузия, Израиль, Саудовская Аравия, Австрия и Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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