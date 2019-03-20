Усадьбу Фон Мекк выставят на торги, а Дом Конопацких отреставрируют за пять лет

На сегодняшний день на территории региона числится 4 084 объекта культурного наследия. В это число входят 313 объектов федерального (в том числе 139 - памятников археологии), 847 - регионального значения, а также 2 924 выявленных объектов.

О судьбе некоторых из них рассказал начальник инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Дом Конопацких (ул. Каминского, 51)

Весной 2016 года в сети «взорвалась» новость. Туляки возмущались той разрухе, которая царила в Доме Конопацких, расположенном в центре города. Историческое здание было затоплено и находилось на грани разрушения. Более того, некоторое время дом не имел «дееспособного» пользователя. Взору представали груды бумаг, поломанной мебели, затопленные подвальные комнаты. По словам очевидцев, вода в здании гремела, как весенний горный ручей, а ее уровень достигал более 1 метра.

Позднее был проведен аукцион, по результатам которого аварийное здание предоставили в аренду на 49 лет за 1 рубль в год. При этом арендатора обязали выполнить противоаварийные работы и в соответствии с подготовленной проектной документацией провести комплексную реставрацию памятника.

- Напомню, проектные работы в соответствии с условиями договора должны быть выполнены в течение первых двух лет. По предварительной информации, степень готовности у проекта высокая. Далее в течение 5 лет, это установлено договором, пользователь должен будет провести реставрационные работы. Здесь необходимо сказать, что определенные противоаварийные работы проведены. На сегодняшний день, здание полностью высушено, устранены все причины протечек, нарушения системы отопления и электроснабжения. У нас есть информация, что ряд элементов декора уже находится на реставрации. Сейчас подходит срок, и мы будем истребовать у пользователя документацию на реставрационные работы, - заявил Денис Горецкий.

Что касается дальнейшей судьбы памятника, то скорее всего после реставрации здание будет иметь административное назначение.

Дом Лопатиных (ул. Менделеевская, 6)

Здание относилось к усадьбе богатого тульского купца второй половины XVIII века Дмитрия Лопатина. Один из самых значительных домов в Туле дал старое название этой улице.

- Данное здание является региональным памятником. По информации администрации Тулы, оно признано аварийным и подлежащим расселению. Это значит, что жильцы будут переселены в новое жилье. Учитывая, что данный многоквартирный дом обладает статусом памятника, снос запрещен, - отметил Денис Горецкий. - После расселения администрации будет необходимо принять решение — останется ли здание в муниципальной собственности и бремя содержания ляжет на муниципалитет либо принять решение об аренде или приватизации данного здания по аналогии, как это сделано было на улице Металлистов. Тогда уже новый собственник должен будет выполнять мероприятия по сохранению здания-памятника.

Усадьба Фон Мекк (с. Хрусловка Веневского района)

В 2018 году бесхозяйственно содержавшаяся «Усадьба фон Мекк» была изъята у собственника. После проведения торгов обязанность по восстановлению и содержанию усадьбы будет возложена на нового собственника.

- В настоящее время министерство земельных и имущественных отношений Тульской области готовит проведение торгов. Учитывая статус здания, усадьба фон Мекк является выявленным объектом культурного наследия, соответственно, охранного обязательства на данный объект нет. При этом составляется акт технического состояния, в котором детально прописываются виды и сроки работ на 5 лет вперед. Работы касаются непосредственно здания, его внешнего облика, - пояснил руководитель инспекции.

Будет ли восстановлено убранство и интерьеры решат на основании заключения экспертов.

- Обременение по сохранению данного здания будут в обязательном порядке у нового собственника. Это является существенным условием договора. В случае, если по законодательству такие условия отсутствуют, то сделка признается ничтожной, - подчеркну Денис Горецкий.

Здание дворца было выстроено в романском стиле. По сохранившимся данным, дом имел в общей сложности 24 комнаты. Отделка и обстановка каждой были не похожи друг на друга. Известно, в доме имелись дубовый и ореховый залы, «китайский» зал со стенами обитыми китайскими тканями и т.д.

Ворота Усадьбы Ливенцевых

Парадные въездные ворота (ул. Революции, №2-б ), за которыми когда-то располагалась усадьба Ливенцевых, - ценнейший памятник русского зодчества XVIII века. Сейчас ворота находятся в удручающем состоянии.

tulainpast.ru

- Проект реставрации получил положительное заключение экспертизы. Инспекцией проект согласован. По выполнению работ пока у нас нет информации. Но мы думаем, что в рамках проекта ревитализации объект будет отреставрирован. Очевидно, что он является уникальным не только для Тулы, но и для всего региона, - отметил начальник инспекции.

Фото: Алексей ФОКИН

Ворота на ул. Дзержинского, 15 также ждут своего часа. Инспекцией было выдано задание городской администрации на выполнение работ по сохранению данной конструкции.

Фото: Алексей ФОКИН

Усадьба Яковлева (ул. Октябрьская, 35)

Обрушившийся из-за сильно просевшего фундамента двухсотлетний дом на улице Октябрьской был снесен в марте 2016 года. Он являлся памятником регионального значения. На месте снесенного дома купца Федора Яковлева появилось новое здание. Основные работы на сегодняшний день там завершены. По предварительным прогнозам, сдача этого объекта состоится уже в этом году.

Фото: Алексей ФОКИН

Усадьба Мирковичей (Одоев)

Здание является памятником федерального значения. У него есть собственник — муниципалитет. Данный объект находится в перечне объектов, которые будут отреставрированы в рамках 500-летия тульского кремля. Буквально на прошлой неделе инспекцией был согласован ряд реставрационных работ. В 2019 году подрядчик приступит к их выполнению.