2019-03-20T15:35:43+03:00
Общество

Сэкономили: туляки оплатили проезд по "безналу" уже более 21,5 тысяч раз

Стоимость проезда в Туле при оплате банковской картой составляет 15 рублей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Напоним, 1 марта 2019 года в Туле начала работать система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь пассажиры муниципального общественного транспорта могут обилечиваться с помощью банковской карты с функцией бесконтактной оплаты, смартфона и других устройств, транспортных карт.

Это не только для многих удобно, но еще и экономно: стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 15 рублей, что на 5 рублей меньше, чем при оплате наличными.

В конце 2018 года была проведена модернизация действующей системы учета оплаты проезда, в ходе которой заменены терминалы на более современные, позволяющие пассажирам города оплачивать проезд с помощью банковских карт.

На сегодняшний день новые терминалы установлены на всех единицах муниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Сервис доступен для держателей карт с функцией бесконтактной оплаты любых банков и платежных систем.

По последним данным, с 1 марта терминалами воспользовались более 21,5 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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